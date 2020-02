Série She-Hulk : Stephanie Beatriz ne sera pas de la partie

Avec la mise en service de Disney+, Marvel a pu dévoiler les premières étapes de son plan pour continuer d’étaler le MCU avec des séries. She-Hulk sera l’un des programmes attendus sur la plateforme, pour normalement évincer Bruce Banner au profit d’une héroïne avec des caractéristiques similaires. Pour rappel, She-Hulk est connue sous le nom de Jennifer Walters, la cousine du scientifique à la force dévastatrice. Suite à une blessure par balle, Bruce lui transfuse de son sang afin de la sauver. C’est là qu’elle va aussi avoir accès à des pouvoirs et s’offrir une autre identité teintée de vert. Mark Ruffalo devrait être présent dans la série, au moins pour assurer la transition, avant que Miss Hulk vole de ses propres ailes.

En septembre dernier, Stephanie Beatriz avait ouvertement posé sa candidature pour décrocher le rôle principal. Elle apparaissait depuis comme la favorite aux yeux du public mais, malheureusement, elle apporte désormais une bien triste nouvelle en répondant au montage d’un fan qui l’avait mise en scène dans la peau du personnage :

But like

how do I get my arms to actually look like this. Can someone give me a plan or something?

(Also, I think this show starts shooting in August and I’m unavailable because we’re shooting season 8 of Brooklyn 99 at that same time. But still I’m serious about the arms) https://t.co/PLqdR89obQ

— Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) February 23, 2020