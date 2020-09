Shenmue : une adaptation en animé pour le jeu vidéo culte de SEGA

"Shenmue", le jeu culte de SEGA, va être adapté en animé. La première saison de 13 épisodes sera diffusée en Europe sur la plateforme de streaming Crunchyroll.

Shenmue : un jeu animé

Shenmue the animation est une série d'animation adaptée des jeux vidéo du même nom créé par Yu Suzuki. La série racontera l'aventure de Ryo Hazuki, un jeune apprenti en arts martiaux. Son père tient un dojo et s'y fait assassiner, sous les yeux de son fils, par le mystérieux Lan Di. Ce dernier jure de venger sa mort et part à la recherche du meurtrier. Ryo va s'entraîner dur, et améliorer ses compétences au gré de ses entraînements et des rencontres qu'il fera lors de son périple. Les ennemis qui l'attendent lui font également découvrir un monde mystique dont il ignorait l'existence.

La première saison sera composée de 13 épisodes. Ils suivront l'histoire du premier jeu et le début du deuxième. On y verra également des scènes qui n'apparaissaient pas dans les jeux vidéo. L'animé sera destiné à un public adulte. Il sera réalisé par Sakurai Chikara (saison 2 de One Punch Man, Naruto). Le créateur du jeu Yu Suzuki est également à bord en tant que producteur exécutif.

La série est produite conjointement par Crunchyroll et Adult Swim, les premiers diffusant la série dans le monde entier, hors Japon et Chine. Les deuxièmes, diffuseurs de Rick et Morty et Robot Chicken, s'occuperont du continent américain. Pour l'occasion, un premier visuel a été partagé, donnant un aperçu du style graphique adopté.

On y découvre les personnages clés de la saga. D'abord Ryu et son immortel pansement sous l’œil gauche. Puis l’infâme Lan Di tenant le précieux miroir du phoenix. Et enfin Shenhua, une adolescente chinoise qui joue un rôle prépondérant dans l'histoire.

Un jeu au destin bouleversé

Si l'histoire du jeu est pleine de rebondissements, ce n'est rien comparé à celle de sa production. Elle commence avec le rêve fou de Yu Suzuki, le créateur du jeu de combat Virtua Fighter, d'en faire une version jeu d'aventure. Le créateur travaille pour la firme SEGA qui lui demande de garder la sortie de son jeu pour la Dreamcast, sa console next gen. Suzuki décide alors de tout changer et lui vient l'idée de Shenmue. Il imagine une épopée en plusieurs épisodes et une histoire riche en aventure et en émotion. Il souhaite surtout que le projet soit révolutionnaire, en offrant aux joueurs une liberté totale dans l'exploration et l’interaction.

Une certaine attente naît dans le cœur des joueurs...et des financiers de chez SEGA qui espèrent renflouer les caisses et vendre des millions de consoles grâce au jeu qui doit sortir fin 1999 au Japon. Les précommandes sont nombreuses, mais pas les ventes qui, avec 1,2 millions d'exemplaires dans le monde, sont finalement décevantes. Pourtant, les Japonais croient en leur saga et mettent en chantier un deuxième épisode. Il sera encore plus long, plus fort, offrant plus de liberté et coûtera encore plus cher à produire que le premier. Résultat ? Shenmue II se vend encore moins que le premier. La production de ces deux épisodes aura coûté la bagatelle de $47 millions, et cet échec plante le dernier clou dans le cercueil de SEGA en tant que concepteur de console. Stupeur chez les nombreux fans du jeu qui se disent alors qu'ils ne connaîtront jamais le fin mot de l'histoire...jusqu'en 2015 !

Tel le phoenix de son miroir, Shenmue III refait parler de lui sur Kickstarter. Le jeu récolte les $2 millions nécessaires à son développement en moins de 24 h. La campagne collecte finalement plus de 6,33 millions de dollars, faisant de Shenmue III le jeu vidéo le plus financé via la plateforme de crowdfunding. Sorti fin 2019, ce troisième épisode remet alors le projecteur sur la saga, et ce regain d'intérêt y est probablement pour beaucoup dans la mise en production de cette série animée.