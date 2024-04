Sherlock : la série culte bientôt adaptée en film ?

Série au succès planétaire, "Sherlock" s'est conclue en 2017 après 14 épisodes de très haut niveau. Son co-créateur, l'acteur et scénariste Mark Gatiss, a très envie d'y donner suite avec un long-métrage.

Sherlock, enfin le film ?

Mark Gatiss, co-créateur et acteur de la grande série britannique Sherlock, avec Benedict Cumberbatch en Sherlock Holmes et Martin Freeman en Dr. John Watson, l'avait indiqué au quotidien The Guardian en juillet 2023 : donner suite à sa série créée avec Steven Moffat par un long-métrage de cinéma serait "la chose naturelle à faire".

Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) - Sherlock ©BBC

Diffusée entre 2010 et 2017, composée de quatre saisons de trois épisodes chacune et deux épisodes spéciaux, la série de la BBC Sherlock a été un immense succès, adaptant avec brio et modernité l'oeuvre de Conan Doyle avec les codes contemporains. Elle a notamment permis à Benedict Cumberbatch, jusque-là cantonné à des petits rôles, de devenir une star internationale et de décrocher un Emmy Award du meilleur acteur en 2014. Elle met aussi en pleine lumière Martin Freeman et Andrew Scott, la star de Fleabag se faisant lui aussi remarquer dans le rôle de l'ennemi juré de Sherlock Holmes, Jim Moriarty.

Dans une industrie cinématographique qui favorise les productions d'univers déjà établis - s'épargnant ainsi l'effort coûteux en marketing d'une oeuvre "originale" -, c'est ainsi quasiment une anomalie que la série Sherlock n'ait pas encore tenté sa chance au format long et sur grand écran.

"On aimerait faire un film mais..."

Interrogé par Deadline au sujet de ce potentiel film Sherlock, à l'occasion de la cérémonie des Olivier Awards 2024 à Londres, Mark Gatiss a réaffirmé son envie de retourner au monde de Sherlock Holmes. Et déclaré qu'un futur film était toujours dans les têtes.

Il faut demander à Benedict (Cumberbatch) et Martin (Freeman) ! (rires). On aimerait faire un film mais rassembler tout le monde est très difficile donc... On verra bien !

En juillet dernier, Mark Gatiss avait exprimé le fait qu'un film était très difficile à faire, quel qu'il soit. Parce que si son casting n'a aucun problème de popularité et saurait sur ses seuls noms attirer le public en nombre, c'est justement relativement à la disponibilité de ses stars que les choses peuvent se compliquer. Ce pourquoi il suggère donc que Martin Freeman et Benedict Cumberbatch sont éminemment importants dans la potentielle production d'un film Sherlock. Par ailleurs, en juillet 2023, Mark Gatiss avait aussi fait état du temps nécessaire pour développer un film, sans aucune garantie de succès.