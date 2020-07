Shining Girls : Elisabeth Moss dans une prochaine série Apple

La brillante Elisabeth Moss a trouvé un nouveau rôle, juste après avoir été annoncée dans la peau d'une célèbre tueuse pour "Candy". Elle sera la tête d'affiche de "Shining Girls", une série pour Apple TV+ sur un tueur en série qui peut voyager dans le temps.

Une série Shining Girls adaptée d'un bouquin

En 2013, est paru le roman Shining Girls écrit par Lauren Beukes. C'est lui qui servira de base pour une adaptation commandée pour la plateforme Apple TV+. L'histoire, vous allez le voir, est très particulière. Un pitch aguicheur, qui débute à Chicago, raconte comment un marginal pénètre dans une maison abandonnée et est pris d'une vision. Dedans, il aperçoit des femmes et se met en tête de les trouver pour les assassiner. Son arrivée dans la maison va être ponctuée par une autre découverte : l'endroit lui permettrait de voyager dans le temps. C'est avec ce pouvoir qu'il va essayer de naviguer entre les époques afin de trouver les femmes. L'une d'elles, Kirby Mizrachi, va survivre. Devenue une journaliste dans un journal local, elle va essayer de retrouver l'assassin mais la vérité risque de défier ses convictions.

Un thriller doublé de voyages dans le temps, c'est prometteur. Si on ajoute à ça que le premier rôle féminin sera détenu par Elisabeth Moss, on a encore plus envie de voir cette série Apple TV+. L'actrice va aussi opérer comme productrice, avec notamment Appian Way à ses côtés, la boîte de production de Leonardo DiCaprio. L'adaptation sera écrite et supervisée par Silka Luisa.

Elisabeth Moss charge un peu plus son agenda

Si on peut la suivre au cinéma sur des projets intéressants (elle a brillé en début d'année avec Invsible Man), Elisabeth Moss fait un boulot incroyable à la télévision. On se souvient de sa performance dans Top of the Lake et elle mène le phénomène The Handmaid’s Tale, dont on attend la saison 4. Il y a très peu de temps, c'est dans la peau de la tueuse Candy Montgomery qu'elle a été annoncée pour les besoins de la mini-série Candy. Un projet porté par Universal qui n'a pas encore de diffuseur, mais qui peut être un nouveau vaisseau adéquat pour exprimer le talent d'une actrice impeccable à chacune de ses apparitions. Ces projets télévisuels pourraient la mener vers un troisième prix d'interprétation aux Golden Globes.