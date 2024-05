Shōgun : bonne nouvelle pour les fans de la série Disney+

Lancée il y a quelques mois, "Shōgun" a réalisé de très jolis scores d’audience. Ce qui devrait permettre à la série de s’enrichir de nouveaux épisodes.

Shōgun, une nouvelle adaptation couronnée de succès

Deuxième adaptation du roman éponyme de James Clavell après celle sortie en 1980, la série Shōgun est arrivée le 27 février dernier sur FX et Hulu aux États-Unis et sur Disney+ en France. Son histoire se déroule au début du XVIIᵉ siècle, au Japon. Elle suit les destins d’un marin protestant, d’une traductrice chrétienne et d’un membre du Conseil des régents, qui tente d’écarter ses rivaux pour accéder au pouvoir.

Comme rapporté par Deadline, Shōgun a séduit à sa sortie. En seulement six jours, le show de dix épisodes a été vu 9 millions de fois sur Hulu, Disney+ et Star+ (une plateforme disponible en Amérique latine). Soit le plus gros succès pour ce genre de programmes des services de streaming détenus par The Walt Disney Company. Devant un tel succès, la série créée par Rachel Kondo et Justin Marks va aller plus loin que celle de 1980 en proposant de nouvelles histoires.

Deux saisons supplémentaires devraient voir le jour !

Après le carton des premiers épisodes, FX et Hulu travaillent sur non pas une, mais deux saisons supplémentaires de Shōgun. Le lancement de ces deux nouveaux chapitres n’est pas encore officiel. Mais des scénaristes sont rassemblés pour réussir à concrétiser le projet. Sauf grosse surprise, l’officialisation de la suite du show devrait donc bel et bien arriver dans les prochains mois.

On ne sait pas encore ce que ces potentielles nouvelles saisons nous raconteront. Elles pourraient nous proposer des histoires totalement inédites dans l’univers de Shōgun. Mais il est aussi possible que les scénaristes se basent sur d’autres livres de James Clavell. Car ce dernier a écrit six romans faisant partie de ce qui est considéré comme sa Saga asiatique.

Toranaga sera de retour

Les scénaristes de la suite de Shōgun pourraient donc emprunter des éléments d’autres livres de James Clavell. Quoi qu’ils décident, on sait que le personnage de Yoshii Toranaga sera au moins de retour pour la saison 2. Comme révélé par Deadline, son interprète, Hiroyuki Sanada, a ainsi signé pour reprendre son rôle.

On attend désormais la confirmation que les deux nouvelles saisons de Shōgun se matérialiseront bel et bien. Ainsi que des nouvelles sur le casting des nouveaux épisodes, et leur date de sortie.