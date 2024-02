Les premiers retours sur cette prochaine série de Disney+ sont exceptionnels

Les premiers retours sur "Shōgun" sont tombés et ils sont très positifs. La série Disney+ fait pour l'instant l'unanimité. Elle sera à découvrir le 27 février prochain.

Shōgun, la série Disney+ à ne pas manquer

À partir du 27 février, Disney+ va proposer une nouvelle série historique très ambitieuse avec Shōgun. Le programme nous emmènera du côté du Japon, en 1600, à l’aube d’une guerre civile qui marquera le siècle. Plusieurs protagonistes vont lutter pour le pouvoir. Mais le show se concentrera sur trois personnages. D'abord le seigneur Yoshii Toranaga, alors que ses ennemis du Conseil des régents se liguent contre lui. Puis John Blackthorne, le commandant anglais d’un navire échoué dans un village de pêcheurs. Et enfin Toda Mariko, une femme aux compétences de combats impressionnantes et qui sert le seigneur Toranaga.

Shōgun ©Disney+

Créée par Justin Marks et Rachel Kondo, la série est une nouvelle version du roman Shōgun, publié en 1975 et déjà été adapté en série en 1980 avec Toshiro Mifune. C'est cette fois Hiroyuki Sanada (John Wick 4, Westworld) qui tient le rôle principal. À ses côtés, on retrouvera Cosmo Jarvis (Annihilation, The Young Lady) et Anna Sawai (Pachinko, Monarch: Legacy of Monsters). Dès la diffusion de la bande-annonce, les qualités visuelles de la série ont impressionné. Et une petite hype a commencé à grandir autour de ce drame historique où guerre et politique se mêlent.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Une note de 100%

Alors que la diffusion de Shōgun se rapproche, les retours sont absolument exceptionnels. C'est bien simple, à partir des 17 premières critiques partagées par le site Rotten Tomatoes, la série obtient une note parfaite de 100%. Une note qui pourrait baisser un peu dans les prochains jours avec l'ajout d'autres critiques, mais qui reste impressionnante. Le site Screenrant se permet même une comparaison avec Game of Thrones et la hype qu'avait suscité le show de HBO dès sa première saison. Le site américain rappel que sept saisons sur huit avaient obtenu une note supérieure à 90% sur Rotten Tomatoes.

Concernant Shōgun, on peut lire parmi les textes regroupés sur Rotten Tomatoes que la série est "captivante" (Empire), ou encore "l'un des spectacles les plus engageants et les plus impressionnants de l'année" (The Wrap). Inverse écrit de son côté que "Shogun est un drame pour adultes riche (...) qui sait trouver l'équilibre subtil entre spectacle et spectaculaire". Total Film se montre un peu plus mesuré en précisant que la série est "loin d'être parfaite", mais estime qu'en gommant certains défauts, le show pourrait devenir "un phénomène". Enfin, JoBlo's Movie Network n'y va pas de main morte en affirmant que Shōgun est "un chef-d'œuvre instantané", une série "belle, puissante, émouvante et captivante, qui donne au grand Hiroyuki Sanada un grand rôle tant attendu pour toucher un large public".

De bon augure donc pour Shōgun qui sera à découvrir dès le 27 février sur Disney+.