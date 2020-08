Showtime annule Penny Dreadful City of Angels

Alors que "Penny Dreadful : city of angels" semblait avoir convaincu critiques et spectateurs, la chaîne Showtime a pourtant annoncé son annulation.

Penny Dreadful City of Angels au paradis des séries

S'en est effectivement fini pour la série Penny Dreadful City of Angels. Dans un communiqué, Showtime a annoncé que le show horrifique ne reviendrait pas pour une deuxième saison. Si la chaîne ne donne pas de raisons précises à cette annulation, elle n'en oublie pas de remercier les créateurs et les acteurs pour le travail accompli.

Le série se passait en 1938 à Los Angeles, une époque alors fortement imprégnée du folklore mexicain. Un temps où les tensions sociales secouaient également violemment la ville. Elle est en plein changement. On y construit les premières autoroutes, on parle beaucoup de Dieu à la radio et les espions Nazis s'invitent dans ses ruelles sombres. C'est dans cette ambiance que le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) enquêtent sur un meurtre macabre qui met Los Angeles en émoi. Les deux policiers se retrouvent confrontés à un monde occulte lié à la divinité Santa Muerte.

Nous retrouvions au casting Daniel Zovatto, Natalie Dormer, Nathan Lane, Jessica Garza, Johnathan Nieves, Rory Kinnear, Kerry Bishé, Adriana Barraza, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Michael Gladis, et Piper Perabo.

Lors de sa sortie, les critiques ont salué son ambiance horrifique travaillée et ses décors rendant un bel hommage aux croyances mexicaines et au Los Angeles du début du XXème siècle.

Une grande sœur avec plus de succès

Penny Dreadful City of Angels est créée par John Logan, créateur également de la série dont elle est le spin-of. Penny Dreadful, première du nom, a connu trois saisons, entre 2014 et 2016. Dans la même veine du drame horrifique, l'ambiance y était bien différente, puisqu'elle se déroulait à Londres en 1891. La ville est alors aux prises avec un mal invisible qui décime les habitants. Vanessa Ives (Eva Green), une jeune femme aux pouvoir surnaturels, se décide à combattre cette menace. Elle s'allie avec Ethan Chandler (Josh Hartnett), un homme sombre au passé trouble et Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton), un riche homme d'affaire.

A leurs côtés, on retrouvait Harry Treadaway, Reeve Carney, Rory Kinnear, Billie Piper, Danny Sapani, Helen McCrory, et Olivia Llewellyn.