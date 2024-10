C'est une des meilleures séries de 2023, sa saison 2 se dévoile enfin avec une bande-annonce captivante

Un an et demi après le lancement de "Silo", la saison 2 de la série Apple TV+ se dévoile avec une première bande-annonce. Rebecca Ferguson sera de retour dans le show à partir du 15 novembre.

La suite de Silo se dévoile

Depuis l'arrivée d'Apple TV+, le service de streaming s'est démarqué en proposant des programmes de grande qualité et originaux. Parmi les séries les plus remarquées, il y a Silo, qui se déroule dans un futur apocalyptique. Dans cet univers, les humains ont trouvé refuge dans un immense complexe souterrain. Sur les 144 étages, on trouve les différentes classes de la société, allant des travailleurs qui doivent s'assurer du bon fonctionnement du générateur, aux membres du gouvernement. Si tout le monde semble parvenir à cohabiter, c'est en partie par crainte d'être renvoyé à l'extérieur. En cas de crime, la sentence est le bannissement, là où l'air est irrespirable.

Créée par Graham Yost d’après les romans d'Hugh Howey, Silo a été un succès en 2023. Le public et la presse se sont accordés. Et Apple TV+ a logiquement renouvelé le show. Néanmoins, la production de la saison 2 a mis du temps. Plus d'un an s'est écoulé maintenant, et la suite se dévoile enfin avec une bande-annonce (vidéo en une d'article).

Rebecca Ferguson face à de nouveaux mystères

Comme on peut le voir sur ces images, la saison 2 de Silo va prendre une autre direction, attendue depuis la fin du premier chapitre. On avait en effet laissé Juliette, l'héroïne interprétée par Rebecca Ferguson, quitter le silo après avoir été bannie. À son tour, elle a enfilé une combinaison et s'est aventurée à l'extérieur. Seulement, contrairement aux précédentes personnes qui s'écroulaient après avoir fait quelques pas, Juliette a continué d'avancer. Voyant que le monde est bel et bien dévasté, elle ira jusqu'à un autre complexe où elle devrait rencontrer d'autres survivants, pas forcément très accueillants.

Rebecca Ferguson - Silo saison 2 ©Apple TV+

En parallèle, le gouvernement de son silo, et plus particulièrement Bernard (Tim Robbins), va tenter de maintenir l'équilibre en annonçant la mort de l'héroïne. Sauf qu'une partie du peuple ne va pas y croire et se révolter, et le chaos semble inévitable...

Les principaux interprètes de Silo seront de retours, comme Common ou encore Iain Glen. Steve Zahn sera l'un des nouveaux visages de cette saison 2, qui sera à découvrir à partir du 15 novembre sur Apple TV+. Un épisode sera mis en ligne chaque semaine, pour un total de dix.