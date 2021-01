Skam : un premier extrait pour la saison 7

France tv slash vient de dévoiler un premier extrait de la nouvelle saison de "Skam". On connaît également la date de sortie des prochains épisodes de la série phénomène. Attention car cet article contient des spoilers sur la saison à venir.

Skam, la série phénomène de France tv slash

Diffusée depuis 2018, Skam France a été adaptée de la série norvégienne du même nom. Sur le même modèle que sa grande sœur, la version française suit le quotidien d’un groupe d’amis adolescents. La particularité de la série est que chaque saison est centrée sur un personnage différent au sein du groupe, et le point de vue change donc à chaque nouveau chapitre. Tout comme la version norvégienne, la série connaît un franc succès depuis son lancement en février 2018.

Parmi les acteurs principaux de Skam France, on peut y voir Marilyn Lima, Philippine Stindel, Assa Sylla, Léo Daudin, Axel Auriant, Flavie Delangle, Lula Cotton-Frapier ou encore Michel Biel. C’est David Hourrègue qui a réalisé les six premières saisons de Skam, avant de passer la main à Shirley Monsarrat à partir de la septième à venir.

Des premières images fortes pour la saison 7 de Skam

France tv slash vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 7 de Skam (en une de l'article). Ces premières images nous apprennent que Tiffany sera cette fois la principale protagoniste de la nouvelle saison. Et le service de France télévisions a choisi un extrait marquant pour annoncer le retour de la série, qui devrait choquer plus d’un fan.

Skam France © France tv slash

L’extrait est un long plan-séquence où on peut voir la jeune femme passer du bonheur à la détresse lorsqu’elle reçoit une médaille pour avoir gagné une compétition de gymnastique avant d’être prise de violentes douleurs dont on ne découvre l’origine qu’à la fin de l’extrait. Aussi surprise que le seront sans doute de nombreux fans de la série, l'héroïne incarnée par Lucie Fagedet découvre de la bouche des pompiers qui viennent l’aider qu’elle a en fait perdu les eaux. On la quitte en détresse, allongée sur le sol du gymnase dans lequel elle venait de décrocher une médaille seulement quelques secondes auparavant.

Skam de retour dans quelques jours

La série continue donc de s’intéresser à des sujets forts avec le déni de grossesse, après s’être attaqué au handicap invisible et à l’addiction lors des saisons 5 et 6, à travers les personnages d’Arthur puis Lola. Tout comme le premier, qui avait vu son quotidien bouleversé après un choc auditif, la vie de Tiffany s’apprête à brusquement changer dans la saison à venir. La série devrait nous proposer une plongée dans le quotidien d’une jeune femme qui découvre du jour au lendemain sa grossesse non intentionnelle. Les scénaristes de Skam ont pris le parti d’aller encore plus loin puisque Tiffany ne découvre être enceinte qu’au moment où elle perd les eaux.

Il ne faudra pas patienter longtemps avant de découvrir la suite de Skam. La septième saison sera diffusée à partir du lundi 18 janvier sur France tv slash, où un nouvel épisode sera ensuite mis en ligne chaque vendredi à 18h. On sait déjà que la série aura ensuite droit à une huitième saison. Tout comme les dernières à partir de la troisième, ces deux chapitres à venir seront composés de 10 épisodes.