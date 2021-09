Skins : une star de la série dans un état grave après un terrible accident

La série Skins a fait les beaux jours de la télévision britannique dans les années 2000. Diffusée entre 2007 et 2013, elle mettait en scène des lycéens aux multiples aspirations. Elle s'intéressait surtout aux problèmes inhérents de cet âge charnière : l'amour, l'amitié, le sexe et les addictions.

Grâce à ses personnages attachants et à son écriture d'une grande qualité, la série a connu un immense succès au Royaume-Uni. Elle a également été beaucoup suivie à l'étranger. De nombreux acteurs ont été révélés grâce au show. On peut en effet citer Nicholas Hoult, Dev Patel, Kaya Scodelario, Jack O'Connell, Daniel Kaluuya ou encore Olivia Colman.

Nous avons appris il y a quelques heures qu'une des actrices de la deuxième génération de Skins avait été victime d'un terrible accident à New York. En effet, Kathryn Prescott, l'interprète d'Emily Fitch, a été renversée par un camion alors qu'elle traversait une rue de la ville.

C'est sa soeur jumelle, Megan Prescott, l'interprète de Katie dans la série, qui a annoncé la terrible nouvelle dans un post Twitter.

En effet, elle annonce que sa soeur s'est faite renverser par un camion de ciment alors qu'elle traversait une rue new-yorkaise le 7 septembre dernier. Si elle est en vie, l'interprète d'Emily Fitch a été très grièvement blessée :

J'ai reçu le coup de téléphone le plus horrible de toute ma vie mardi soir. Ma soeur jumelle Kathryn a été percutée par un camion de ciment alors qu'elle traversait une rue de New York le 7 septembre. Après avoir subi une lourde opération pour ses multiples traumatismes incluant : fractures du bassin, des deux jambes, de son pied et de sa main gauche, elle est chanceuse d'être encore en vie. Elle a tout juste évité la paralysie. Les docteurs sont confiants qu'elle pourra se remettre totalement.