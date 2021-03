Sky-High Survival sur Netlix : c'est quoi cet anime sanglant

Depuis le 25 février, Netflix a inscrit dans son catalogue "Sky-High Survival", l'adaptation animée du manga de Tsuina Miura où une adolescente découvre un monde parallèle particulièrement violent. Attention, âmes sensibles s'abstenir !

Sky-High Survival, ça parle de quoi ?

Sky-High Survival suit Yuri, une lycéenne ordinaire. Cette dernière se retrouve, malgré elle, transportée dans un monde parallèle particulièrement dangereux. En effet, dès son arrivée sur le toit d'un gratte-ciel, elle se fait aussitôt attaquer par de mystérieux hommes et femmes avec des masques. La seule manière de survivre dans ce monde est de se déplacer en utilisant les ponts qui relient les différents immeubles. Néanmoins, le danger est omniprésent puisque ces individus masqués font tout pour tuer les nouveaux arrivants en les faisant tomber des toits.

Pour Yuri, le combat ne fait alors que commencer dans ce monde hostile. Surtout, elle se rend vite compte que son frère est aussi coincé dans ce lieu. Elle tentera donc de le retrouver, tout en s'alliant avec certaines personnes également piégées dans ce monde.

Sky-High Survival ©Netflix

L'équipe derrière l'anime

A l'origine, Sky-High Survival est un manga écrit par Tsuina Miura, et dessiné par Takahiro Oba. Publié entre décembre 2013 et avril 2019, il compte actuellement vingt-et-un volumes. Le succès de l'œuvre fut tel qu'une suite nommée Sky-High Survival : Next Level a été lancée depuis le 28 juillet 2019. Les amateurs francophones de BD japonaises peuvent d'ailleurs se procurer le manga. En effet, dès juillet 2016, une version française a été publiée par le célèbre éditeur Kana.

L'idée d'un monde parallèle parsemé de gratte-ciels, vient d'une peur du vide pour Tsuina Miura, qui est acrophobe. Il a donc voulu retranscrire sa phobie de cette manière. En outre, par le biais de ces jeunes qui sont précipités du toit d'un immeuble par des individus masqués, le mangaka japonais voulait subtilement aborder le sujet difficile du suicide chez les jeunes. Il faut savoir qu'au Japon, le taux de suicide est particulièrement élevé, avec environ 30 000 morts par an ! Chez les jeunes japonais, le chiffre est tellement élevé que le gouvernement a spécialement nommé un ministre de la solitude afin de soutenir et accompagner les cas les plus dépressifs.

Sky-High Survival ©Netflix

Avec Sky-High Survival, Netflix continue donc d'inscrire dans son catalogue de nombreux animes produits par la plateforme, tels que Devilman Crybaby, 7Seeds, Baki, Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque, Kengan Ashura ou bien encore Alice in Borderland.

Que vaut cette saison 1 de Sky-High Survival ?

Sky-High Survival est un anime de type seinen. Par conséquent, cela veut dire qu'il est réservé aux adultes, et que ses thématiques sont très sombres. Surtout, ce genre d'anime est souvent connu pour son degré élevé de violence et de gore (Berserk est l'un des plus grands représentants du seinen, par exemple).

Dans ce registre, Sky-High Survival ne déroge pas à la règle. Ici, les combats sont très sanglants, à la limite du gore. Si le fan-service peut parfois irriter (avec des focus agaçants sur certaines petites culottes), l'animation est sympathique et rythmée. Avec une ambiance assez proche de Battle Royale, la série intrigue et sait toucher la corde sensible du spectateur. Surtout, l'histoire n'est pas dénuée de mystères. Pourquoi l'existence d'un tel monde ? Qui se cache derrière ces masques ?

Pour en savoir plus, direction Netflix !