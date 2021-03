Sky Rojo : Netflix annonce déjà la date de la saison 2

Alors que la première saison de "Sky Rojo" n’est disponible que depuis quelques jours sur Netflix, la plateforme de streaming vient déjà d’annoncer la suite. Elle vient de mettre en ligne un teaser pour dévoiler la date de mise en ligne du deuxième chapitre de la série.

Sky Rojo, la nouvelle série Netflix espagnole qui cartonne

Le 19 mars dernier, Netflix a dévoilé la première saison de Sky Rojo, la nouvelle série signée Álex Pina et Esther Martínez Lobato. Le nouveau show des créateurs de La Casa de Papel nous entraîne cette fois dans la cavale de Coral, Wendy et Gina, trois prostituées aux origines différentes. Les trois femmes, qui ont pour point commun d’avoir le même proxénète, s’enfuient après avoir blessé ce dernier. Elles sont alors prises en chasse par ses hommes de main, Moises et Christian. Le trio s’engage dans un road trip pour survivre face aux tueurs à gages à leurs trousses.

Depuis sa mise en ligne il y a quelques jours, la première saison de Sky Rojo a déjà séduit de nombreux abonnés Netflix. La plateforme de streaming peut donc remercier une fois de plus Álex Pina et Esther Martínez Lobato pour avoir créé un show à succès. Celui-ci met encore en lumière le talent des auteurs espagnols, qui ont trouvé chez le géant du streaming un collaborateur idéal pour laisser libre court à leur créativité. Et on pourra bientôt découvrir ce qu’ils nous réservent avec la suite de Sky Rojo.

La saison 2 arrive en juillet

Alors que la première saison de Sky Rojo est disponible depuis seulement quelques jours, Netflix n’a pas perdu de temps pour dévoiler la date de sortie du deuxième chapitre. Et la plateforme de streaming a trouvé un moyen original de le faire. Elle vient de mettre en ligne un teaser dans lequel les principaux protagonistes de l’histoire eux-mêmes donnent la date de la saison 2.

Sky Rojo © Netflix

On voit ainsi les trois antagonistes principaux du show espagnol regarder chacun leur tour une feuille de papier sur laquelle on peut voir le trio de tête du show, formé de Coral, Wendy et Gina. Celles-ci pointent chacun leur tour un pistolet vers le proxénète et ses deux hommes de main. Sous les portraits des héroïnes, on peut découvrir la date de sortie de la saison 2 de la série. Et il ne faudra attendre que quelques mois après la diffusion du premier chapitre pour découvrir la suite de l’histoire imaginée par Álex Pina et Esther Martínez Lobato puisque les nouveaux épisodes seront disponibles le 23 juillet prochain sur Netflix.