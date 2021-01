Sky Rojo : un trailer dément pour la nouvelle série Netflix des créateurs de La Casa de Papel

Netflix a dévoilé la bande-annonce complètement folle de "Sky Rojo", dernière création d'Álex Pina, le papa de "La Casa de Papel". À découvrir sur Netflix prochainement.

Netflix : La Casa de Álex Pina

L'air de rien, Netflix peut remercier grandement Álex Pina. Le créateur espagnol a en effet beaucoup fait pour faire vivre la marque de streaming dans les pays hispanophones. Et, dans le même temps, a ouvert l'esprit du monde sur la découverte des programmes tournés dans la langue de Pedro Almodovar. Tout ça en un programme au succès retentissant : La Casa de Papel. L'aventure de ce groupe de laissés-pour-compte a passionné la Terre entière et continue de le faire alors que l'on attend avec impatience la partie 5. Fort de cette réussite, Pina a lancé un autre show l'année dernière, White Lines, dont le rayonnement fut un peu moins foudroyant. Toutefois, la belle histoire entre l'Espagnol et le service de streaming américain continue en 2021. Il reviendra en effet avec Sky Rojo, qu'il a créé avec sa fidèle collaboratrice Esther Martínez Lobato.

Sky Rojo ©Netflix

Changement de cap avec cette série qui se penche sur le destin de trois prostituées venues de pays différents. Pourtant, cette Espagnole, cette Cubaine et cette Argentine ont le même problème : leur mac ! Luttant contre lui et le blessant, les trois femmes se libèrent, mais doivent faire face aux conséquences. Parties dans un road trip survolté, elles vont devoir se défendre face aux tueurs à gages qui sont à leurs trousses.

Sky Rojo : Tout le monde voit rouge !

Netflix a dévoilé aujourd'hui une première bande-annonce assez folle de Sky Rojo. Comme on le sentait en lisant le synopsis de la série, ces trois filles ne comptent vraiment pas se laisser faire ! Elles vont jouer des poings, des pistolets et de tout ce qui leur tombera entre les mains. Les héroïnes sont ici aussi charmantes que fatales.

Sky Rojo ©Netflix

Le trailer de Sky Rojo promet un show sexy et violent qui fera la part belle aux scènes de bar à strip-tease et autres lieux glauques et interlopes. Il y a également quelques clins d’œil aux substances pas très licites qui auront leur mot à dire dans la conversation. Champagne, paillettes, hémoglobine et vengeance... On se croirait presque chez Tarantino et son Boulevard de la mort auquel on est en droit de penser en découvrant ces images. La série nage en plein girl power et le fait de la manière la plus fun possible. Il faut s'attendre effectivement à un show complètement décomplexé, entre réalité crue et scènes exagérées.

Ce trident mortel avide de liberté est formé de Verónica Sánchez, Yany Prado et Lali Espósito. Autour des trois anges de la mort, nous retrouverons Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia et Enric Auquer.

Si cette nouvelle série signée Pina se démarque déjà par son thème de La Casa de Papel et White Lines, elle le fera encore plus dans sa forme. Très rare à notre époque, les épisodes ne dureront que 25 minutes. Pour l'instant, et si le succès est au rendez-vous, elle devrait connaître une saison deux. C'est du moins le souhait de ses créateurs. Tournée depuis fin 2019, nous aurons bientôt le bonheur de la découvrir. La première saison de Sky Rojo sera en effet disponible dès le 19 mars sur Netflix.