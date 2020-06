Slam Dunk : l'anime de basket débarque sur ADN

Depuis le début des années 2010, l'anime de basket référence est "Kuroro's Basket". Toutefois, on a tendance à sous-estimer l'influence de "Slam Dunk". Diffusé en 1993, la série n'a certes adapté qu'une partie du manga de Takehiko Inoue, mais elle reste un immanquable de la japanimation. Et ça tombe bien, les 101 épisodes arrivent sur ADN à partir du 30 juin.

Slam Dunk c'est quoi ?

Créé par Takehiko Inoue, Slam Dunk est un manga publié au Japon entre 1990 et 1996. Une adaptation en série d'animation a rapidement vu le jour et compte 101 épisodes. En voici le synopsis :

Hanamichi Sakuragi est un grand voyou, rebelle à ses heures et dont la principale caractéristique est d'être malheureux en amour ! Il tombe amoureux de la jolie Haruko qui une très grande fan de basket Donc il se jette à corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien et qui n'a jamais aimé ! Mais un amour n'est pas forcément réciproque... C'est ce que Sakuragi va découvrir et c'est ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même.

De vrais clins d’œil à la NBA

Slam Dunk transpire le basket. En effet, contrairement à certains animes sportifs, les actions et les capacités physiques des personnages sont abordés de manière bien plus réaliste. Les références et les clins d’œil s'ajoutent à ce réalisme puisque le héros Sakuragi fait directement penser à Dennis Rodman. De même, le maillot de Shohoku est un hommage aux Bulls de Chicago. Bien sûr, les codes classiques du shonen sont présents par le caractère de ses différents protagonistes. Toutefois, les rebondissements sont toujours palpables ; les personnages secondaires ne sont pas là pour faire de la figuration, et les équipes adverses donnent du fil à retordre à nos héros. Sur ce point-là, Slam Dunk est une oeuvre créée, dessinée et scénarisée par un vrai mordu de basket.

De grands personnages

Si les graphismes et le chara-design sont bien moins spectaculaires que Kuroko's Basket, ce sont les personnages par leurs actions, par leur stratégie et par leur volonté de jouer en équipe qui rendent l'anime beau à voir. Comme dit plus haut, Slam Dunk est une oeuvre sportive qui tente de se débarrasser au maximum du surréalisme. Les personnages sont donc très bien traités. A commencer par Sakuragi qui est une vraie tête brûlée, un voyou plus qu'arrogant mais disposant d'un grand cœur et d'une grande sensibilité. L'anime va alors s'attacher à montrer sa progression de manière efficace. Au fur et à mesure, on va découvrir que son apprentissage peut se communiquer au spectateur qui peut s'identifier à son univers afin d'accomplir les efforts nécessaires pour s'épanouir. Avec un contenu aussi précis qu'imprévisible ainsi qu'une manière de transposer avec minutie une vraie ambiance de rencontre de basketball (même les trash-talk sont là !!!) Slam Dunk est ainsi une vraie oeuvre culte !

Les 101 épisodes de Slam Dunk sont disponibles sur ADN à partir du 30 juin.