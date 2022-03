Slow Horses : Gary Oldman dirige les pires espions dans la bande-annonce de la série

Apple a dévoilé la bande-annonce de "Slow Horses", série d'espionnage avec Gary Oldman pour diriger les agents relégués du MI5. Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke et Jack Lowden sont également de la partie.

Slow Horses, les pires espions sont sur Apple TV+

Doucement mais sûrement, Apple continue de se développer sur le marché du streaming. Avec Apple TV+, la marque à la pomme propose depuis 2019 des créations originales souvent portées par des gros noms et des concepts accrocheurs. Au début, les séries se comptaient sur les doigts d'une main. Mais de nouvelles productions ont été commandées et en quelques années Apple est parvenu à se constituer un catalogue de plus en plus solide. Depuis le début de l'année 2022, il y a déjà eu les lancements de Suspicion et Severance. Et parmi les prochains titres pouvant nous intéresser, il y a donc Slow Horses.

Slow Horses ©Apple TV+

Dans cette série d'espionnage, adaptée du premier tome de la saga Slow Horses de Mick Herron, on suivra des agents du renseignement britannique relégués à Slough House, un bâtiment à part du MI5. Jackson Lamb (Gary Oldman) dirige cette équipe d'espions qui terminent leur carrière en ces lieux en raison d'erreurs passées. Mais une nouvelle affaire va amener cette bande de ratés à peut-être se racheter. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), il y aura autant de tension que d'humour noir dans ce show qui s'annonce assez alléchant.

Retour à l'espionnage pour Gary Oldman

Au casting on retrouve Gary Oldman dans le rôle principal de Jackson Lamb. C'est lui qui devrait porter avec autant d'aisance que de cynisme cette série. Pour rappel, le comédien avait déjà œuvré dans le genre de l'espionnage avec un film plus sérieux et complexe, La Taupe, qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2012.

À ses côtés dans Slow Horses on retrouvera la tout aussi expérimentée Kristin Scott Thomas, qui viendra vraisemblablement lui demander son aide au nom du MI5. Et parmi les membres de son équipe il y aura Olivia Cooke et Jack Lowden, tandis que Jonathan Pryce aura droit à plusieurs apparitions.

Slow Horses sera disponible sur Apple TV+ à partir du 1er avril. La saison sera composée de six épisodes.