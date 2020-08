Small Axe : premier aperçu de John Boyega dans la série de Steve McQueen

Très attendu, le nouveau projet de Steve McQueen intitulé "Small Axe" s'incarne via la première image de l'acteur John Boyega dans son rôle.

Small Axe, une série d’anthologie très attendue

Small Axe raconte des histoires différentes, mais avec toutes autant d’impact, de la communauté noire et antillaise à Londres des années 60 aux années 80. La série se concentrera évidemment sur cet environnement bien souvent violent, hostile et raciste. Créée et réalisée par Steve McQueen (Twelve Years a Slave, Les Veuves), Small Axe est une mini-série en développement depuis 2014 et sera composée de 5 épisodes décrits comme des “films”.

Au casting de Small Axe, on retrouvera notamment Letitia Wright (Black Panther), John Boyega (Star Wars, L'Ascension de Skywalker), Malachi Kirby et Shaun Parkes entre autres.

John Boyega jouera un policier dans Small Axe

Aperçu ci-dessus et un peu plus bas, John Boyega sera à la tête d’un épisode. L’acteur jouera dans un épisode intitulé “Red, White and Blue”. Il sera rejoint par des acteurs encore peu connus comme Tyrone Huntley, Nathan Vidal et Jaden Oshenye. Selon Deadline, l'interprète de Finn dans Star Wars prêtera ses traits à Leroy Logan, un policier qui s’est battu contre les injustices, depuis qu'il a été témoin de l’agression de son père par des policiers. Ce n'est pas la première fois que l'acteur joue des personnages marginalisés de par leur couleur de peau. Imperial Dreams et Detroit en sont des bons exemples.

Les autres épisodes de Small Axe sont intitulés : Mangrove, Lovers Rock, Alex Wheatle et Education. Parmi eux, Mangrove et Lovers Rock étaient sélectionnés au festival de Cannes cette année, comme il le fut révélé le 3 juin. Steve McQueen avait alors profité de cette annonce pour dédier cette série de films à George Floyd, et toutes les autres personnes noires “tuées, vues ou non, à cause de qui elles étaient”.

La mini-série présentera ses trois premiers épisodes au festival du film de New York en septembre prochain. A noter que ce festival a évidemment été impacté par la crise sanitaire, comme toute l’industrie de l’audiovisuel. Les projections de la série et du reste du festival se feront dans des cinémas drive in.

La série Small Axe sera disponible sur la BBC ainsi que sur Amazon Prime plus tard dans l’année.