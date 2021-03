Small Axe sur Salto : c'est quoi cette série avec John Boyega ?

Le si précieux Steve McQueen est de retour, sur le petit écran, avec une anthologie de longs-métrages dont il signe l'intégralité. "Small Axe" est disponible sur la plateforme Salto et vient de permettre à John Boyega de remporter un Golden Globe.

Small Axe : Steve McQueen revient avec une anthologie de cinq films !

Un film aura suffi à nous faire saisir l'immense talent de Steve McQueen. Le metteur en scène britannique a scotché tout le monde avec Hunger. Récit sur la grève de la faim menée par Bobby Sands, leader emprisonné de l'Armée républicaine irlandaise provisoire. On trouvait déjà le style formel du bonhomme et son envie de faire un cinéma qui secoue. Impressions confirmées ensuite avec Shame et le dévastateur 12 Years a Slave.

Après une incartade vers un cinéma plus musclé pour Les Veuves, il fait son retour avec cinq films d'un coup. Des oeuvres rassemblées sous la bannière Small Axe. Soit une anthologie dédiée à un unique sujet : le portrait de la génération Windrush. Derrière ce surnom se cache la communauté caribéenne ayant pu entrer sur le sol britannique après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Si le sujet ne vous parle pas plus que c'est, c'est presque normal tant le septième art ne s'est jamais vraiment intéressé à ces personnes. Il fallait bien un Steve McQueen pour mettre en lumière des exilés laissés dans l'ombre. La France peut avoir accès à Small Axe grâce à Salto, qui décroche un beau coup avec cette exclusivité.

Des histoires variées

Dans Education, un enfant est accusé d'être un élément perturbateur de sa classe et se voit envoyé dans un autre établissement où les enfants noirs ne peuvent recevoir une éducation de qualité. Dans Alex Wheatle, le personnage éponyme est un écrivain ayant véritablement existé qui se retrouve jeté en prison après une manifestation contestataire. C'est une autre histoire vraie qui est comptée dans Red, White and Blue. Celle de Leroy Logan, un homme ayant vu son père se faire assassiner par deux policiers. En grandissant, il décide à son tour d'entrer dans la police pour faire évoluer les mentalités.

Encore une autre histoire vraie au centre de Mangrove, retour sur l'affrontement entre les forces de l'ordre et le groupe des Mangrove Nine. S'en suivra un procès lors duquel le voile est levé sur la haine raciale dans les rangs de la police. Vient ensuite, pour finir, le film Losers Rock dont les événements plus légers se passent le temps d'une fête.

Small Axe ©BBC/Salto

Une série acclamée

Steve McQueen, à la mise en scène de tous les épisodes de Small Axe, ne renie pas son cinéma habituel et continue d'avoir cette sensibilité, cet oeil pour examiner les événements. Small Axe aurait pu obtenir un écho plus fort dans les médias si le Festival de Cannes 2020 s'était tenu. Les segments Mangrove et Losers Rock ont été sélectionnés lors de cette édition annulée par la crise. Même sans ça, les retours de la part de la presse et du public sont dithyrambiques.

Il a aussi été question de Small Axe lors de la dernière cérémonie des Golden Globes. Une soirée qui a vu John Boyega repartir avec un prix d'interprétation pour son rôle dans Red, White & Blue. L'acteur qui a incarné Finn dans la dernière trilogie Star Wars apparaît dans un projet engagé en phase avec ses propres revendications. On se souvient de son discours poignant après la mort de George Floyd. En plus de John Boyega, vous pourrez aussi croiser Letitia Wright, l'interprète de Shuri dans le MCU. Mais le casting de Small Axe ne s'appuie pas que sur des stars et donne sa chance à des acteurs moins connus du grand public.