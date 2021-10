Smallville a 20 ans : le Green Arrow de Smallville a failli avoir son spin-off

Le 16 octobre 2001, une série débarquait sur la chaine américaine The WB (rebaptisée aujourd’hui The CW) : « Smallville ». Le show qui retraçait la jeunesse de Superman a vu passer bon nombre de personnages iconiques de l’univers DC. Parmi eux, The Green Arrow qui a débarqué au cours de la saison 6, pour ne plus quitter la série. Le super-héros a eu ensuite droit à son propre show sur The CW. Mais sans Justin Hartley et sans les intrigues de son personnage dans le show...

Smallville : Somebody save me !

10 saisons ! Un nombre à la fois honorable et surprenant pour une série de ce genre. En effet, pendant que d’autres séries pour ados voyaient leur audience se dégrader (voire même être déprogrammées), Smallville a tenu. Tenu contre les critiques, les acteurs quittant la série saison après saison, ou bien encore les baisses d’audience qui la menaçaient de suppression. On pourra reprocher beaucoup de choses au bébé des créateurs Alfred Gough et Miles Millar, mais on ne peut que saluer leur courage.

Oui, à défaut d’être l’une des séries pour ado les plus brillantes des années 2000, Smallville est sûrement l’une des plus courageuses et les plus sincères. Ainsi, Gough et Millar sont allés jusqu’au bout de leur idée : faire une adaptation télévisée racontant les origines du plus iconique des super-héros. Comment Clark Kent est-il devenu Superman ? De toutes les adaptations du célèbre comic, personne n’a osé réellement s’intéresser à cette question et la mettre en forme. C’était très compliqué, trop long, sans réel enjeu. Et pourtant…

Smallville est surtout la série qui a ouvert la voie à d'autres. En effet, The CW est aujourd'hui considérée comme « la maison télévisée » des adaptations DC : The Flash, Arrow, Supergirl, Black Lightning, Batwoman et récemment Superman & Lois ont pu naître sur la chaîne. Et toutes ces séries ne peuvent que remercier Smallville.

Pour rappel, la série suit avec attention les jeunes années du kryptonien. On découvre donc sa jeunesse dans la petite ville de Smallville et la ferme des Kent, l’éducation sage de ses parents Martha et Jonathan, ses amitiés avec Chloé et Pete, son idylle avec le premier amour de sa vie, Lana Lang, sa rencontre avec son plus farouche ennemi Lex Luthor, et plus tard ses premiers échanges avec Lois Lane.

Table rase pour The Green Arrow

En 2006, Justin Hartley débarque dans la série super-héroïque. Ironie du sort : avant Smallville, il avait joué le rôle d’Aquaman pour le pilote de la série du même nom. Cette dernière n’ayant pas été retenue, il a finalement été contacté par les créateurs de Smallville pour venir jouer The Green Arrow dans la sixième saison. Durant quatre saisons, l’acteur et son personnage deviennent très populaires, au point même qu’un spin-off de Smallville a failli voir le jour, avec comme protagonistes l’Archer Vert, Impulse, Cyborg et Aquaman. Toutefois ce projet, présenté comme une future série Justice League (avec Oliver Queen en chef de meute), n’aboutira jamais.

Smallville ©Warner Bros. Television

Après la fin de Smallville le 13 mai 2011, The CW ne perd pas de temps et met alors en chantier un projet télévisé centré sur un autre super-héros : The Green Arrow. Cependant, la chaîne américaine opte pour une autre direction : repartir de zéro. La série se nomme alors Arrow, l’histoire ne suit pas les événements de Smallville, et Justin Hartley est remplacé par Stephen Amell. Mais pourquoi ce brusque revirement ?

En 2012, le producteur exécutif d’Arrow, Marc Guggenheim avait été interrogé par le magazine Entertainment Weekly sur cette question. Et ce dernier avait simplement répondu :

Nous voulions certainement tracer notre propre voie et notre destin.

Traduction : la série souhaitait donner aux scénaristes et aux producteurs l'opportunité de créer de nouveaux enjeux, alors que The Green Arrow de Smallville semblait avoir déjà conclu son histoire (il avait fait la paix avec lui-même, s’était marié avec Chloe et avait eu un enfant avec elle). Dans ces conditions, Justin Hartley n’aurait pas pu être casté de nouveau. L’acteur rebondira toutefois quelques années plus tard, en étant l’un des acteurs-phares du chef-d’œuvre télévisé This is Us.