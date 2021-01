Snowpiercer : Sean Bean inquiétant dans le nouveau trailer de la saison 2

Dans la saison 2 de "Snowpiercer", nous découvrirons enfin le mythique M. Wilford, incarné par Sean Bean. Netflix a partagé une nouvelle bande-annonce de cette saison qui débutera le 26 janvier.

Snowpiercer : froid glacial

Ce qui est aujourd'hui la franchise Le Transperceneige a débuté sous la forme d'un roman graphique français du scénariste Jacques Lob et du dessinateur Jean-Marc Rochette. Le premier tome est paru en 1984 et d'autres ont suivi depuis, malgré la mort du scénariste en 1990. 23 ans plus tard, Snowpiercer, son adaptation cinématographique sortait sur nos écrans sous la direction de Bong Joon-ho avec Chris Evans dans le rôle principal. Véritable déception au box-office avec seulement 80 millions de dollars de recettes mondiales, aucune suite ne fut envisagée. Pour revoir le train qui brise la neige à l'écran, il a fallu attendre l'année dernière avec une adaptation libre du concept en série télé.

Snowpiercer ©Netflix

Créée par Josh Friedman, Snowpiercer se déroule sur Terre dans un futur proche. Alors que le réchauffement climatique est devenu invivable, des scientifiques tentent une expérience pour refroidir la température. Ils envoient des missiles dans le ciel, mais le résultat est un peu trop efficace. Après cet événement appelé Le Grand Gel, la Terre se retrouve inexorablement recouverte de neige et de glace. Les rares survivants à ce cataclysme se réfugient dans un train en perpétuel mouvement. Le véhicule, créé par le milliardaire visionnaire M. Wilford, est composé de 1001 wagons.

Officiellement, il fallait acheter des billets hors de prix pour pouvoir monter dans cette arche de Noé high-tech. Pourtant, le jour où il rentre en gare, des sans-billets forcent leur chemin dans les wagons les plus éloignés de la tête. De ce fait se recrée, dans l'enceinte du train, un nouveau monde aux mêmes inégalités sociales. Alors qu'un meurtre est perpétré à l'avant du train, Andre Layton (Daveed Diggs), un sans-billet et ancien inspecteur de police, est appelé à la rescousse pour résoudre l'affaire. En attendant, à l'arrière, une révolution se prépare.

Le casting est complété par Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Susan Park, Alison Wright, Iddo Goldberg et Annalise Basso.

Le croque-mitaine est de retour !

Dans les derniers épisodes de la saison 1, nous apprenions que le célèbre M. Wilford n'était officiellement pas dans le train et que Melanie Cavill l'avait laissé pour mort. Elle confiait également qu'elle était la seule et unique conceptrice de la Sainte-Loco et que Wilford était un imposteur. Jetée malgré tout en prison, c'était Ruth, son second, qui prenait la direction du Snowpiercer à sa place. Melanie échappait à l'exécution et se retrouvait du côté des sans-billets. Une trêve était alors votée entre les deux camps. Pourtant, dans les dernières minutes du dernier épisode, à la surprise générale, un autre train encore plus sophistiqué hameçonnait le sauveur du monde.

M. Wilford (Sean Bean) - Snowpiercer ©Netflix

À son bord, deux personnes que tout le monde pensait mortes : la fille de Melanie et, surtout, M.Wilford, incarné par le charismatique Sean Bean. La nouvelle bande-annonce dévoilée aujourd'hui par Netflix nous montre les conséquences de sa réapparition sur le nouvel écosystème tout frais du train. Alors que le système de classe a été anéanti, lui ne l'entend pas de cette oreille. Comme il le dit lui-même dans ce trailer, il veut récupérer son train ! Bien au chaud dans son wagon de luxe, entouré de velours et de biens inestimables, il ne veut qu'une position : celle du roi !

M. Wilford (Sean Bean) - Snowpiercer ©Netflix

Il se montre sous une image de sauveur qui peut charmer. Il est même soutenu par la fille de Melanie qu'il a effectivement sauvée de la mort. Autre détail troublant de cette nouvelle bande-annonce, l'atmosphère sur Terre semble se réchauffer et plusieurs scènes se passent en dehors du train.

Cette deuxième saison de Snowpiercer sera diffusée dès le 26 janvier 2021 en France sur Netflix.