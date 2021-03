Snowpiercer sur Netflix : qu’attendre de la saison 3 ?

Après la diffusion des derniers épisodes du deuxième chapitre, on attend de découvrir ce que la troisième saison de "Snowpiercer" nous réserve. La productrice du show s’est exprimée sur le sujet. Attention car cet article contient des spoilers sur la saison 2 !

Snowpiercer, un train pour symboliser la lutte des classes

Netflix a dévoilé en mai 2020 la première saison de Snowpiercer. L’intrigue de la série est basée sur celle de la bande dessinée française Le Transperceneige, écrite par Jacques Lob et dessinée par Jean-Marc Rochette. Elle prend place sept ans après qu’un changement climatique majeur a frappé la Terre.

Le monde n’est désormais qu’une vaste étendue de glace. Les survivants à la catastrophe se sont réfugiés dans un train en perpétuel mouvement, où ils vivent désormais. Composé de pas moins de 1001 wagons, le train fait constamment le tour de la planète à toute vitesse, maintenant ses occupants au chaud. Mais à bord de l’engin, les habitants sont divisés socialement, et les plus pauvres cherchent à se rebeller… Le réalisateur Bong Joon-ho avait offert une première adaptation au cinéma.

Mélanie toujours vivante ?

Netflix a mis en ligne cette semaine en France les deux derniers épisodes du deuxième chapitre de Snowpiercer. À la fin de ceux-ci, Layton, Ben et Alex sont partis retrouver Mélanie. Pour cela, ils ont laissé la Big Alice et le reste des wagons à Wilford, après avoir volé une partie du train. Mais à leur arrivée dans la station de recherche, elle n’y était plus. On peut en conclure qu’elle s’est sans doute sacrifiée pour sauver les datas. Dans le troisième chapitre, certains endroits de la planète devraient donc se réchauffer grâce à elle. Mais qu’attendre de l’intrigue de la nouvelle saison ?

Becky Clements, l’une des productrices de Snowpiercer, a été interrogée sur la question par TVLine. Elle est d’abord revenue sur la mission de Layton, Ben et Alex pour aller chercher Mélanie, expliquant qu'ils « sont venus la chercher avec cinq ou six jours de retard ». Cette dernière n’avait donc plus rien à manger.

Mélanie Cavill (Jennifer Connelly) - Snowpiercer © Netflix

Mais Clements laisse le doute sur le sort du personnage. Elle précise ainsi que Jennifer Connelly reviendra bel et bien dans la troisième saison de la série. Reste donc à savoir si elle ne tournera que des scènes de flash-backs, si elle enregistra simplement pour la voix off, ou si on retrouvera son personnage bien vivant dans la suite de l’histoire. À ce sujet, la productrice ne donne pas de réponse claire :

Je ne sais pas si je dirais officiellement qu’elle est « finie », mais je ne sais pas si elle est vivante.

Des changements majeurs à venir

Becky Clements révèle aussi que le changement climatique aura une place majeure dans l’intrigue de la troisième saison. La productrice considère même le climat comme un nouveau personnage de la série. Et il pourrait constituer un danger pour les héros de la série, alors qu’il se réchauffera suite aux événements de la saison 2 :

Les personnages vont sans aucun doute devoir s’adapter, notamment au train et à la manière dont il marche – à quelle vitesse le moteur chauffe ? Peut-on être autosuffisant dans cet environnement ? C’est une vraie période de transition pour Snowpiercer et le train pirate, et également par rapport à ce qui peut exister dans le monde extérieur.

La troisième saison de Snowpiercer devrait donc représenter un tournant pour les héros de la série. Il devrait y avoir des changements majeurs dans l’univers du show. La productrice confirme également qu’avoir Wilford en charge du train n’est pas une bonne nouvelle pour les héros, et que la poursuite entre les deux trains n’occupera qu’une petite partie de l’intrigue de la saison 3, qui nous réserve bien d’autres arcs narratifs.

Le troisième chapitre de Snowpiercer n’a pas encore de date de sortie précise. Mais il est attendu pour l’année prochaine sur Netflix.