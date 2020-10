Snowpiercer : un nouveau teaser et une date de lancement pour la saison 2

La chaîne TNT a dévoilé aujourd'hui un nouveau trailer pour la saison 2 de la série de science-fiction "Snowpiercer". On en connaît également la date de lancement prévue pour le 25 janvier 2021.

Snowpiercer : une série qui fait froid dans le dos

Le Transperceneige est au départ un roman graphique français du scénariste Jacques Lob et du dessinateur Jean-Marc Rochette publié en 1984. Après la mort du scénariste en 1990, d'autres lui ont succédé pour les nombreuses suites. Une première adaptation eut lieu au cinéma en 2013 par Bong Joon-ho avec Chris Evans dans le rôle principal. Sorti en 2013, il s'agissait du premier film du réalisateur sud-coréen en langue anglaise. Avec un budget de 40 millions, il n'en rapporta que 80. Une vraie déception pour un projet de cette ampleur, due en grande partie à son flop sur le sol américain où il eut toutes les peines du monde à engranger 3 millions de dollars.

Quelques années plus tard, c'est une adaptation en série qui est lancée. Sa conception est assez houleuse et sa longue et turbulente gestation fait presque craindre le pire pendant quelques mois. Pourtant, la série débarque bien en 2020 sur TNT aux États-Unis et sur Netflix dans l'hexagone.

Créée par Josh Friedman (qui a quitté son poste de showrunner depuis), Snowpiercer se déroule dans un futur où la terre est recouverte de neige et de glace. Les quelques survivants à ce cataclysme se sont réfugiés dans un train en perpétuel mouvement. Le véhicule est composé de 1001 wagons. Les inégalités sociales se sont reformées et la guerre des classes fait rage. Pourtant, dans les wagons des plus pauvres, une révolution est en train de naître sous l'impulsion d'Andre Layton (Daveed Diggs).

Le casting est complété par Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Susan Park, Alison Wright, Iddo Goldberg et Annalise Basso.

Un petit tour et puis ça revient

La première saison a été fraîchement reçue par les critiques, qui en ont tout de même salué les qualités d'interprétation et de production. Le succès a toutefois été au rendez-vous au niveau des audiences, ce qui a débouché sur son renouvellement. Sa diffusion dans de nombreux pays se faisant exclusivement sur Netflix, ce soutien de poids a dû également jouer dans la balance pour la production d'une deuxième saison. Snowpiercer s'est, en effet, souvent retrouvé dans le Top 10 des programmes les plus vus sur le service de streaming américain.

Nous découvrons aujourd'hui un nouveau trailer de la saison à venir dans lequel se dévoile un peu plus Sean Bean. Il y incarne le célèbre Mr. Wilford, qui n'est rien d 'autre que le créateur du fameux train qui a sauvé l'humanité.

Avec sa canne et son costume luxueux, il vient en personne remettre de l'ordre, alors que la rébellion menée par Andre Layton prend de l'ampleur. Wilford va débarquer dans le Transperceneige en l'hameçonnant avec un autre train encore plus sophistiqué. Son wagon de tête peut effectivement s'ouvrir comme une mâchoire et s'accrocher à l'autre. Immobilisés, les passagers vont même devoir sortir pour se battre contre le froid et relancer la machine.

La bande-annonce promet encore du grand spectacle. Avalanches et explosions viendront se glisser entre ce duel au sommet entre les deux opposés de la hiérarchie. Quel sera le destin choisi par ce nouveau monde qui déraille ?

Cette deuxième saison sera diffusée dès le 25 janvier 2021 sur TNT. Elle devrait être disponible à la même période en France sur Netflix.