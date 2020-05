Sofia Coppola va adapter The Custom of the Country en série pour Apple

Découvrez le nouveau projet de la cinéaste américaine Sofia Coppola, une mini-série baptisée "The Custom of the Country", destinée à la plateforme Apple TV+.

Sofia Coppola, réalisatrice oscarisée à la filmographie éclectique, est plus familière du grand écran que du format télévisé. A son actif, le réflexif Lost in Translation, qui lui vaut la statuette du meilleur scénario original. On lui doit aussi Marie-Antoinette (avec Kirsten Dunst dans le rôle de la reine déchue), Virgin Suicides mais aussi The Bling Ring. Une réalisatrice touche-à-tout qui aime proposer des personnages féminins complexes et atypiques - on pense notamment au récent Les Proies.

Hors des sentiers battus

Selon Variety, l'auteure-réalisatrice passe dans l'univers du petit écran pour la plateforme Apple TV+. Sofia Coppola devrait donc adapter un ouvrage d'Edith Warton, The Custom of the Country (Les Beaux mariages en français). On y suit l'histoire d'Undine Spragg, une jeune femme qui accède à la haute société new-yorkaise grâce à la position de son mari. Mais la jeune femme, bien décidée à parvenir tout en haut de l'échelle sociale, ne tarde pas à en vouloir plus. Le livre de la romancière américaine paraît en 1913. Depuis, il est considéré par beaucoup comme un portrait particulièrement dur - et brillant - de la société de l'époque. Parmi les admirateurs, Sofia Coppola elle-même ! Cette dernière a ainsi révélé que Undine Spragg était son anti-héroïne littéraire favorite.

Je suis très excitée à l'idée de la porter à l'écran pour la toute première fois.

Nul doute que la cinéaste saura mettre son talent à profit dans ce nouveau projet pour Apple TV+, marquant leur seconde collaboration. Son long-métrage On the Rocks devrait bientôt être programmé par la plateforme. Porté par Bill Murray et Rashida Jones, le film de Coppola s'articule autour d'une jeune mère qui reprend contact avec son play-boy de père et ne tarde pas à se retrouver embarquée dans une rocambolesque aventure à travers New York.

The Custom of the Country sera donc la toute première série de Sofia Coppola. Toutefois, cette dernière n'est pas étrangère au monde de la télévision. Elle était aux commandes d'un téléfilm de Noël pour Netflix, A Very Murray Christmas, en 2015. La talentueuse créatrice a aussi dirigé plusieurs publicités pour des marques prestigieuses, de Gap à Christian Dior.