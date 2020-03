Solar Opposites : le co-créateur de Rick et Morty dévoile sa nouvelle série

Les fans de la déjantée série animée "Rick & Morty" vont accueillir avec plaisir "Solar Opposites", un programme qui s'annonce tout aussi dingue. La première bande-annonce lève le voile sur une nouvelle expérience folle, avec un ton trash, des aliens et même des zombies !

Voilà bien longtemps que l'animation n'est plus uniquement un genre qui s'adresse aux enfants. Plusieurs créations se sont même chargées de pervertir ce vecteur, en s'adressant davantage aux adultes qu'aux plus jeunes. On en veut pour preuve des séries comme BoJack Horseman, dernièrement Vermin sur Netflix ou Rick & Morty. Dans cette dernière, un scientifique et son petit-fils partagent des aventures extraordinaires avec ce qu'il faut de violence, de gros mots et même de drogue. Justin Roiland, son co-créateur, revient pour une nouvelle série intitulée Solar Opposites. Toujours animée, elle risque de faire grand bruit ! Pas de Dan Harmon sur ce coup, mais un Mike McMahan qui a travaillé avec eux sur Rick & Morty.

Les aliens de Solar Opposites vont avoir du boulot

À la vue de cette bande-annonce, Solar Opposites garde un style visuel similaire qui ne nous expose pas à un large dépaysement. Il en va de même pour l'ambiance générale, qui se permet tout. L'intrigue suivra une famille d'aliens qui habite désormais sur Terre. Mais ils vont pointer de grosses différences par rapport à ce qu'ils ont connu sur leur planète. Les humains ne sont pas comme eux et leurs travers ont de quoi leur déplaire. Derrière cette histoire se cachera forcément une critique acerbe de notre mode de vie et de notre impact néfaste sur une Terre qui pourrait dépérir à cause de nous.

En même pas deux minutes d'aperçu, Solar Opposites donne quelques pistes pour s'attendre ce qu'elle va proposer. On peut voir dans la bande-annonce qu'on causera de substances louches, de blagues orientées en dessous de la ceinture, de maltraitance animale, de zombies, de magie, de trou noir et même de Pupa, un être extraterrestre qui sera essentiel pour sauver la Terre. Bref, autant vous dire que ça a l'air juste dément !

La série aura une première saison qui tiendra sur huit épisodes d'une trentaine de minutes chacun. Elle commencera le 8 mai prochain sur Hulu, ce qui permettra de voir le temps passer en attendant l'arrivée, cette année, de la seconde partie de la saison 4 de Rick & Morty.