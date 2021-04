Solar Opposites sur Disney + : c'est quoi cette série animée de Justin Roiland (Rick et Morty) ?

Chaque vendredi, Disney + dévoile un nouvel épisode de « Solar Opposites ». Créée par Justin Roiland et Mike McMahan, la série raconte les aventures d'une famille extraterrestre qui débarque sur Terre. Focus sur ce show inédit.

Solar Opposites : rendez-vous chaque vendredi

C'est sur Disney + que l'entièreté de la première saison a été dévoilé. Chaque vendredi, un nouvel épisode de Solar Opposites débarque sur la plateforme. Créé par Justin Roiland et Mike McMahan, le show raconte les aventures de quatre extraterrestres qui trouvent refuge sur la planète Terre après la destruction de leur propre monde. Initialement, cette création était diffusée sur la plateforme Hulu, avant que Disney ne réunisse tous ses produits sur Disney +. Pour le moment, Solar Opposites, toujours en production, est composée de 16 épisodes partagés sur trois saisons.

Solar Opposites ©Hulu / Disney +

Justin Roiland, vous le connaissez peut-être pour une autre série animée emblématique. En effet, il est, avec Dan Harmon, le créateur de Rick et Morty. Cette fois-ci il se sépare de son compère pour travailler avec Mike McMahan, l'homme derrière la série animée Star Trek Lower Decks.

Une famille dysfonctionnelle pas comme les autres

Justin Roiland décide de dériver une nouvelle fois le concept de la famille dysfonctionnelle américaine. Une thématique au centre du genre, tant les exemples sont légion : American Dad, Family Guy, F is For Family, etc... C'est bien simple, Solar Opposites c'est la rencontre entre Rick et Morty et Les Simpson. Portée par une animation identique à celle de Rick et Morty, la série place une famille d'extraterrestres confrontée au genre humain. Le show repose ses ressorts humoristiques sur des situations de science fiction passionnantes qui prennent place dans le monde des humains. L'opposition entre l'Homme et l'alien est ainsi l'une des dynamiques de la série.

Solar Opposites ©Hulu / Disney +

De plus, Justin Roiland et Mike McMahan n'hésitent pas à axer le show sur une violence graphique efficace, qui rappelle encore une fois Rick et Morty. Mais la grande force de l'œuvre ce sont ses personnages, et le développement de ces derniers. L'identité de ces aliens se précise en cours de route, et chaque épisode apporte quelques éléments de réponses supplémentaires quant à leur but sur Terre. De plus, les épisodes annexes centrés sur le Mur sont une petite madeleine supplémentaire succulente. Mention spéciale également au Pupa, l'animal de compagnie de la famille, qui semble cacher un dessein beaucoup plus sombre. Cette petite limace baveuse est une mascotte captivante, qui offre une part sombre assez inquiétante. En somme, Solar Opposites est une série efficace, qui permet d'offrir une collision agréable entre les séries animées sur les familles américaines et les séries animées de science-fiction.