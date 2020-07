Sombre Désir : c'est quoi cette nouvelle série Netflix ? - CinéSéries

Dès le 15 juillet prochain, vous pourrez découvrir une nouvelle série mexicaine dans le catalogue de Netflix France. Focus sur "Sombre Désir", sensuel projet qui aime à se définir comme un thriller érotique.

Sombre Désir : de quoi ça parle ?

Sombre Désir s'apprête à faire son entrée sur Netflix. Après Control Z, récit teen de stalking au concept proche de Gossip Girl, ou encore la dramedy La casa de las flores, découvrez ce programme inédit originaire d'Amérique du sud. Sombre Désir, ou Oscuro deseo en version originale, risque de faire monter la température du catalogue de la plateforme. Après le décrié 365 Dni, retour dans le caliente avec la série mexicaine.

Créé par Leticia Lopez-Margalli, connue pour De l'autre côté du mur, le show s'articule autour de l'histoire d'Alma. Cette dernière, professeure de droit, est mariée à Leonardo (Jorge Poza), juge de son état. Le temps d'un week-end endiablé, Alma cède à la tentation avec un inconnu. Mais de tragiques événements ne tardent pas à survenir et elle commence à douter de ses proches. À tort ou à raison ? C'est ce que l'on découvrira au fil de la saison 1 de Sombre Désir.

Tout sur le casting !

Dans le rôle principal, on retrouve Maite Perroni, une actrice et chanteuse pop révélée dans la telenovela Rebelde. À ses côtés, Alejandro Speitzer prête ses traits à Dario. Pour l'anecdote, le jeune comédien est actuellement en couple avec une certaine Ester Exposito, dont le nom devrait vous être familier si vous avez vu Elite. Elle y campe la sublime Carla, aka la marquise. Enfin, Erik Hayser, comédien mais aussi scénariste et producteur à ses heures perdues, jouera un détective privé dans la série. Le programme a en principe tout pour fonctionner puisque nombre de spectateurs sont friands de crime et de sensualité. La série semble destinée à brouiller les frontières entre raison et pulsions. Parviendrez-vous à en réchapper ?

Où et quand regarder Sombre Désir ?

Sombre désir s'apprête à rejoindre le catalogue de Netflix. Vous pourrez plonger dans les tourments de ses protagonistes à partir du 15 juillet prochain ! Mais prenez garde, les apparences sont parfois trompeuses...