Sophie L'affaire Toscan du Plantier : Netflix dévoile la bande-annonce de son docu-série

Netflix et les documentaires criminels, c'est un mariage qui fonctionne depuis un petit bout de temps. La plateforme va continue de ravir les amateurs du genre avec "Sophie : L'affaire Toscan du Plantier", une série en trois parties attendue le 30 juin.

Qu'est-ce que l'affaire Sophie Toscan du Plantier ?

Alors que les températures grimpent et que sortir devient une épreuve, Netflix sait comment nous faire rester à la maison. Le 30 juin sera mis en ligne le docu-série Sophie : L'affaire Toscan du Plantier. Une nouvelle incursion de la plateforme dans le fait divers criminel. On ne compte plus toutes celles déjà disponibles à l'heure où l'on écrit ces lignes. Et nul doute que cette catégorie a encore des beaux jours devant elle.

Comme le titre l'indique, il sera question de l'affaire Sophie Toscan du Plantier, une productrice de documentaires que l'on connaissait aussi pour être l'épouse de Daniel Toscan du Plantier, un réalisateur français. Elle a été retrouvée assassinée dans des conditions épouvantables en 1996, du côté du comté de Cork, en Irlande. Le pays n'avait pas été secoué depuis longtemps par une affaire criminelle et la machine médiatique n'a pas manqué de faire son œuvre.

Sophie Toscan du Plantier

Un coupable en liberté

L'affaire Sophie Toscan du Plantier passionnera l'opinion publique et un nom va finir par ressortir : Ian Bailey. Ce journaliste pigiste a été jugé coupable par la justice française. Or, l'Irlande a refusé par trois fois son extradition et l'intéressé peut continuer de vivre en liberté malgré les faits qui lui sont reprochés. Il faut dire que les indices qui attestent de sa culpabilité sont nombreux mais le contexte lui permet de ne pas se retrouver derrière les barreaux.

Un dénouement frustrant pour les proches de Sophie Toscan du Plantier. Ils seront d'ailleurs plusieurs à témoigner dans ce docu-série divisé en trois épisodes. Comme d'habitude avec des titres de ce genre, l'affaire sera racontée en long, en large et en travers, avec des images d'archives et des interventions de différentes personnes connaissant le sujet. Netflix promet également que la famille de la victime va poser son point de vue sur Ian Bailey, ce qui risque de valoir le détour quand on connaît la finalité du dossier. La dernière demande d'extradition remontant à 2020, le docu-série arrive donc à temps pour rebondir sur ce nouvel échec.