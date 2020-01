Sorry For Your Loss : Facebook annule la série avec Elizabeth Olsen

Lancée en 2018, « Sorry For Your Loss », la série avec Elizabeth Olsen disponible sur Facebook Watch est annulée. Elle pourrait rebondir ailleurs, contrairement à « Limetown », autre série avec Jessica Biel, elle aussi annulée.

En 2018, Facebook lançait Sorry For Your Loss, peu de temps après le lancement de son service de streaming Facebook Watch. Le service pouvait compter sur Elizabeth Olsen dans le premier rôle pour attirer un peu l’attention. La comédienne, qui a plutôt démarré dans un cinéma indépendant, tient depuis 2015 le rôle de Scarlet Witch dans les productions Marvel. La voir revenir à quelque chose de plus intime avec Sorry For Your Loss était donc forcément curieux.

Facebook Watch se rétracte sur les séries scénarisées

Malheureusement, en dépit de bons retours sur la première saison, et une seconde diffusée en octobre 2019, Facebook a décidé de s’arrêter là. Deadline annonce qu’il n’y aura pas de saison 3, du moins sur ce service. Sorry For Your Loss étant, d’après les informations du média américain, en train d’être rachetée. Il y a donc un mince espoir de pouvoir retrouver Leigh Greer (Elizabeth Olsen), écrivaine qu’on suit après le deuil de son mari.

De plus, c’est également Limetown, cette fois portée par Jessica Biel, qui est annulée. Mais pour celle-ci, rien n’indique un éventuel rachat.

Facebook fait donc machine arrière avec ses productions censées alimenter son espace vidéo. Toujours d’après Deadline, le service aurait estimé que les séries scénarisées n’apportaient pas suffisamment d’audience. A la place, Facebook Watch peut compter sur des émissions pour attirer un plus grand nombre, et souhaiterait donc se concentrer sur ce format. Il se peut néanmoins que d’autres séries scénarisées soient produites à l’avenir, mais ce ne sera pas une priorité. Une position qui reste compréhensible. Avec la multiplication des supports (Netflix, Amazon, Apple TV+, Disney+, HBO Max…), difficile pour Facebook Watch d’exister. D’autant plus que pour le grand public, Facebook reste uniquement un réseau social, et la partie Facebook Watch encore inconnue. Un changement de plateforme pour Sorry For Your Loss pourrait finalement être un mal pour un bien.