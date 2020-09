Soulmates : un trailer pour la série de science-fiction avec Bill Skarsgård

AMC a dévoilé la bande-annonce de "Soulmates", une série qui décrit une réalité dans laquelle vous pouvez passer un test qui vous dévoilera qui est votre âme sœur. Le grand amour est à retrouver dès le 5 octobre.

Soulmates : romantisme 3.0

Soulmates est une série créée par Brett Goldstein et William Bridges.

La série se déroule quinze ans dans le futur, alors que la science fait une découverte qui change la vie de tout les humains sur la planète - un test peut vous dévoiler sans équivoque qui est votre âme sœur. Etes-vous prêts à rencontrer la personne qui vous complétera parfaitement et fera de votre vie un paradis ? Rappelez-vous que la perfection n'existe pas...

Cette première saison est composée de six épisodes d'une heure qui présenteront à chaque fois une distribution différente. On y explorera des histoires autour de la découverte (ou du choix de ne pas découvrir) des résultats de ce nouveau test et l'impact qu'ils auront sur une myriade de relations.

La distribution de l'ensemble comprend, entre autres, Sarah Snook (Succession), David Costabile (Billions), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (Watchmen : Les Gardiens), Bill Skarsgård (Castle Rock), Betsy Brandt (Breaking Bad), Georgina Campbell (Black Mirror) et Nathan Stewart-Jarrett (Candyman).

Choral chimique

On découvre dans la bande-annonce un monde froid et glaçant. C'est le blanc qui prédomine ce futur pas si lointain. C'est clinique, chirurgicale. Même tomber amoureux ressemble à une opération à cœur ouvert. On s'y montre nerveux et excité à la fois. Il y a tout d'abord de la méfiance envers ce test à la réponse tant redoutée. Et puis on s'y jette en espérant vivre sa meilleure vie.

Car toute la subtilité du concept de Soulmates est là : le test n'est pas obligatoire et vous pouvez très bien tomber amoureux de façon naturelle. Mais son existence fait planer le doute, au-dessus de chaque couple, qu'il y a sûrement mieux ailleurs. Comme le dit un personnage de la bande-annonce à une amie, "Je pensais que vous étiez heureux.". Pourquoi vouloir plus si le bonheur est déjà là ? La question se pose alors de trouver une herbe plus verte chez le voisin ou la voisine. Ce procédé permet à certains de trouver plus, de rencontrer l'amour avec un grand L.

Pourtant, si tout cela sonne froidement romantique, la bande-annonce multiplie dans ses dernières secondes des scènes angoissantes et violentes. On crie, on pleure, on vide des chargeurs de mitraillettes au milieu de la nuit... Rencontrer l'amour semble bien plus compliqué que le test veut bien nous le faire croire.

White Mirror ?

Le pitch de la série vous fait penser à un bon épisode de Black Mirror ? C'est tout sauf un hasard. Le co-créateur de Soulmates, William Bridges, a travaillé deux fois sur le show anglais. Et on peut dire qu'il a vraiment fait du bon boulot ! Il est en effet déjà l'auteur de l'épisode USS Callister pour lequel il a reçu, avec Charlie Brooker, un Emmy Award du meilleur scénario pour une série limitée.

On y suit Robert Daly (Jesse Plemons), un programmeur qui a co-fondé un jeu multijoueur en ligne. Souffrant du manque de reconnaissance de la part de ses collègues, il en fait des clones numériques qu'il incorpore dans sa version du jeu. Parodie de Star Trek, il y est le capitaine d'un vaisseau et traite tous les autres avec mépris. Il peut ainsi plier à sa volonté chaque personnage et évacuer sa frustration. Pourtant, l'intégration d'une nouvelle collègue (Cristin Milioti) va bousculer l'équilibre de son royaume malsain.

Mais la participation de l'auteur à la série ne s'arrête pas là, avec l'écriture d'un deuxième épisode, Shut up and dance, probablement un des plus perturbants du show britannique. On y suit un ado victime de chantage après que quelqu'un ait piraté sa webcam alors qu'il se masturbait. La suite de l'épisode vous laissera sans voix tellement le scénario est malsain. On y retrouvait Alex Lawther, Jerome Flynn, et Susannah Doyle.

Soulmates sera diffusée sur AMC dès le 5 octobre. La chaîne a confiance en sa nouvelle série puisqu'elle l'a déjà renouvelée pour une deuxième saison.