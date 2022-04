Sous le soleil : les trois actrices se retrouvent 26 ans après (vidéo)

Grosse vague de nostalgie ! Vingt-six ans après la diffusion du premier épisode de "Sous le soleil", Adeline Blondieau (Caroline), Tonya Kinzinger (Jessica) et Bénédicte Delmas (Laure) ont décidé de se retrouver pour discuter de la folle histoire de la série. La vidéo est à découvrir dans l'article ci-dessous.

Sous le soleil : bleu marine et blue

Si vous étiez nés au début des années 1990, il y a de fortes chances pour que le générique de Sous le soleil ne vous soit pas totalement étranger. En effet, la série française a été diffusée entre le 13 mars 1996 et le 20 décembre 2008 sur TF1. L'intrigue se situait à Saint-Tropez, sur la côte d'Azur, et suivait le quotidien de trois amies : Laure (Bénédicte Delmas), Jessica (Tonya Kinzinger) et Caroline (Adeline Blondieau).

Sous le soleil © TF1

Ainsi, pendant 14 saisons, les vies amoureuses et professionnelles des trois copines ont tenu les spectateurs en haleine. À noter que durant les dix premiers épisodes, c'est Mallaury Nataf qui tenait un des trois rôles (Sandra Robert). Après son départ, le personnage de Jessica, qui devait être secondaire, est devenu un des trois principaux.

La série n'a pas seulement été populaire en France, elle s'est également très bien exportée à l'étranger. En effet, elle a été vendue dans 135 pays (sous le nom de Saint-Tropez). Elle a connu une suite, en 2013, intitulée Sous le soleil de Saint-Tropez qui, faute d'audience, a été annulée après deux saisons.

Que deviennent les trois actrices ?

Après l'arrêt de la série, Tonya Kinginger est apparue dans quelques épisodes de séries et téléfilms, mais a poursuivi en parallèle une carrière de professeure de yoga. Depuis 2019, elle incarne un personnage récurrent de la série Un si grand soleil.

De son côté, Bénédicte Delmas a décidé de passer de l'autre côté de la caméra. En effet, elle exerce aujourd'hui le métier de réalisatrice. Elle avait d'ailleurs mis en scène 15 épisodes de Sous le soleil entre 2004 et 2008. Depuis, elle a signé des épisodes de séries populaires comme Plus belle la vie, Clem, Tandem, Demain nous appartient ou plus récemment Le Code pour France 2. Elle a également dirigé son ancienne partenaire Tonya Kinzinger dans plusieurs épisodes de Un si grand soleil.

Adeline Blondieau, de son côté, n'a plus joué à la télévision depuis Sous le soleil de Saint-Tropez en 2014. Elle exerce aujourd'hui le métier de sophrologue à Paris.

Caroline, Jessica et Laure se retrouvent

Alors que l'intégrale de Sous le soleil est disponible sur Salto, les trois actrices ont décidé d'offrir un petit instant de nostalgie aux fans du show avec un live Instagram. Dans celui-ci, elles ont partagé de nombreuses anecdotes sur les coulisses de la série.

Vous pouvez découvrir le replay ci-dessous :