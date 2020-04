South Park : les créateurs partagent leurs épisodes préférés et ceux qu'ils détestent le plus

Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs de la série « South Park » dévoilent leurs épisodes préférés, mais également ceux qu'ils aiment le moins. Une bonne manière de sélectionner les épisodes à revoir et à éviter en cette période de confinement.

En 1997, Matt Stone et Trey Parker lancent une petite révolution. À une époque où la voie des dessins animés pour adultes a été ouverte par Les Simpson, une autre série est rapidement devenue un incontournable du genre. Il s'agit évidemment de South Park. Une série définitivement culte qui compte actuellement un film et 23 saisons. En cette période de confinement, pour Entertainment Weekly, le duo a proposé un petit récapitulatif de leurs épisodes préférés, mais également de ceux qui apprécient le moins.

Le top de South Park

Matt Stone et Trey Parker ont chacun partagé leurs épisodes préférés de South Park. Un retour sur leur carrière via leur propre regard. Voici donc les meilleurs épisodes de South Park selon leurs créateurs.

Jamais sans mon anus (saison 2 épisode 1)

A la fin de la saison 1, le duo laisse les spectateurs en suspens. La saison se conclue avec une promesse : l'identité inconnue du père de Cartman sera révélée. Mais au lieu d'apporter la réponse tant attendue, Matt Stone et Trey Parker ouvrent la saison 2 avec un épisode spécial sur Terrance et Phillip. De quoi faire rager les spectateurs. Un épisode particulièrement apprécié par Matt Stone : « J'adore cet épisode. C'est tellement bizarre, et c'est tellement différent. Et le fait que peu de gens apprécient cette idée, ça me le fait encore plus aimer. »

Les armes c'est rigolo (saison 8 épisode 1 )

Souvent, Matt Stone et Trey Parker ont joué avec le décalage des animations. Dans cet épisode, ils mettent en scène les 4 héros dans la peau de ninjas, avec un style d'animation emprunté aux animes japonais. Un épisode que Matt Stone apprécie justement pour cette opposition des animations.

Make Love, not Warcraft (saison 10 épisode 8)

Un épisode similaire où tous les enfants de South Park se mettent à jouer à un jeu d'aventures en ligne inspiré de Warcraft. Dans cet épisode, aussi, le duo offre une animation alternative empruntée à ce type de jeux vidéos.

Planète Gros Nibards (Saison 12 épisode 3)

Dans cet épisode effectivement culte, Kenny sniffe de la pisse de chat pour se défoncer et rejoindre le monde des gros nibards. Une réalité alternative où Kenny peut jouir de nombreux plaisirs interdits. Un épisode hommage au film Metal Hurlant que Matt Stone apprécie beaucoup : « Nous avons rendu hommage à Metal Hurlant. Cet épisode ajoute un nouveau niveau pour voir un style d'animation différents que nos trucs en papier merdiques. »

Génial-O (saison 8 épisode 5)

Un épisode dans lequel Cartman se déguise en robot pour manipuler Butters. Finalement, le jeu va se retourner contre lui... Matt Stone adore cet épisode notamment pour une scène : « Génial-O a l'une de mes scènes préférées de tout South Park. C'est quand Cartman est affamé et qu'il mange du dentifrice. ».

La Mort d'Eric Cartman (saison 9 épisode 6)

Dans cet épisode, Stan, Kyle et Kenny ignorent Eric Cartman, lui faisant croire qu'il est mort et que la seule personne qui peut le voir est en fait Butters.

Le Noël des petits animaux de la forêt (saison 8 épisode 14)

Un épisode particulièrement trash ou de mignons petits animaux de la forêt se révèlent être de violents adorateurs de Satan. Un show assez sanglant dans lequel les deux créateurs se sont lâchés. Trey Parker se rappelle : « Le fait qu'il soit écrit comme un livre pour enfants et que tout cela parte en sucette est génial. ».

Piégé dans le placard (saison 9 épisode 12)

C'est l'un des épisodes les plus controversés de toute la série. Stan devient le nouveau leader de la Scientologie et les deux créateurs ne se gênent pas pour descendre cette communauté qu'ils considèrent comme une secte. Un épisode dans lequel ils se moquent notamment de Tom Cruise et de John Travolta, qui sont membres de la Scientologie. Cet épisode a même entraîné le départ de Isaac Hayes, le doubleur de Chef, en désaccord avec la diffusion de cet épisode. Selon Trey Parker, c'est « certainement l'épisode qui définit le plus South Park ».

Avec nos excuses à Jesse Jackson (saison 11 épisode 1)

Randy est ostracisé quand il dit le mot en N à l'émission La Roue de la Fortune. Il a un mot à trouver dans la catégorie « les gens qui nous ennuient » et qui commence par N. Le père de Stan propose alors le mot « Niggers ». Selon Trey Parker cet épisode est également important car « les mots « Nigger-Guys » sont interdits ».

Imaginationland (saison 11 épisode 10 à 12)

Le duo a remporté un Emmy pour ce conte en trois épisodes. Une trilogie culte au sein de la série qui emmène les quatre garçons dans un monde imaginaire : Imaginationland. Un récit dans lequel des terroristes musulmans attaquent l'imagination du public. C'est sans aucun doute les épisodes préférés de Trey Parker :

Si je devais réduire South Park à une seule chose, ce serait Imaginationland. Nous l'avons débuté comme un épisode, et c'est le lundi avant la diffusion que nous nous sommes dit : « Putain, ne terminons pas ça. Nous allons faire un double épisode. ». Et finalement nous avons fait une trilogie.

Mange, prie et froute (saison 13 épisode 4)

« C'était juste des gens qui se pètent les uns sur les autres. Péteurs contre péteurs. Et les gars pensent que péter est drôle », selon Trey Parker.

Danse avec les Schtroumpfs (saison 13 épisode 13)

Dans cette parodie de Avatar, Cartman devient le présentateur de l'école et accuse Wendy d'avoir tué tous les Schtroumpfs. Selon Trey Parker, c'est une réussite grâce à son écriture pertinente : « C'est juste Cartman et Wendy, et une histoire intime bien écrite. C'est amusant quand on arrive à ça. ».

État de trou du cul cynique (saison 15 épisode 7)

Stan pense que tout est merdique, de la musique, à la télévision, à la vie en général. Une maladie se déclare avec la télédiffusion d'un film sur un canard qui devient président. Trey Parker : « On adore cet épisode parce que le président est un canard charlatan qui se lève et crache de la merde de sa bouche. Ça nous fait beaucoup rire. »

Le flop de South Park

Il y a certains épisodes de la série dont Trey Parker et Matt Stone ne sont pas forcément fiers, et ils le reconnaissent. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que le duo n'est pas fan de leurs premières années...

Les trois premières saisons (épisode 1 à 18)

Alors que Matt Stone a de bons souvenirs sur ses premiers jours, Trey Parker est plus négatif vis à vis de leurs premières saisons. Il affirme même qu'il ne regretterait pas tant que ça si les trois premières saisons venaient à disparaître :

Si je devais effacer définitivement quelque chose de la bibliothèque, ce serait essentiellement n'importe quel épisode avant la saison 4. C'est juste embarrassant à regarder. Nous avions 26 – 27 ans. Mais à chaque fois je me dis : « Vraiment ? Nous pensions que c'était drôle ? Nous pensions que c'était bien écrit ? Oh mon dieu c'est nul. »

Pip (saison 4 épisode 14)

Une parodie du roman Les Grandes Espérances de Charles Dickens où Pip devient le personnage principal de cet épisode. Ce dernier n'est pas forcément très apprécié des fans, ni même de ses créateurs. Trey Parker : « Tout le monde déteste Pip, y compris nous ». Matt Stone : « Je ne déteste pas. Mais je me dis : « Pourquoi avons-nous fait ça ? ».

Chef pète les plombs (saison 4 épisode 7)

Dans cet épisode Chef lance une campagne pour changer le drapeau de South Park qu'il trouve raciste. Matt Stone se souvient de ce jour où ils n’étaient pas très concentrés : « Je me souviens que nous voulions quitter le bureau tôt. C'était le 4 juillet ».

South Park est gay (saison 7 épisode 8)

Sous l'influence d'un spectacle, les jeunes de South Park embrassent leur métrosexualité. Mais dans le troisième acte, l'épisode prend une tournure bizarre et introduit les Hommes-Crabes déterminés à conquérir le monde. Matt Stone se rappelle de la manière dont ils ont trouvé cette idée : « Trey a proposé « les Hommes-Crabes » et nous avons déliré sur le fait que c'était stupide. Mais nous n'avons pas trouvé mieux. Notre productrice Anne Garefino était genre : « Oh mon Dieu, ne faites pas ça. C'est vraiment stupide. ». Et nous l'avons fait quand même. »

Un million de petites fibres (saison 10 épisode 5)

Servietski écrit ses mémoires et en fait la promotion chez Oprah. La présentatrice est prise en otage sous la menace d'une arme par son propre vagin. Tandis que Trey Parker estime que l'épisode aurait mieux fonctionné avec les quatre garçons qu'avec Servietski, Matt Stone est plus exigeant :

C'était bizarre. J'imagine quelqu'un qui ne connaît pas South Park et qui tombe sur cet épisode il se dira sûrement « Qu'est ce que c'est que cette merde ? Pourquoi est-ce que je regarde ça ? Je ne veux pas voir le vagin d'Oprah parler à son trou du cul et à une serviette."

La coupe Stanley (saison 10 épisode 14)

Dans cette parodie des films de sport, Stan entraîne une équipe de hockey sur glace pour enfants. Un épisode incompris selon Trey Parker : « Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Nous trouvions la fin douce et bizarre, mais personne ne l'a vraiment comprise. »

Ainsi, voici donc l'avis de Trey Parker et Matt Stone sur leur propre oeuvre. Une liste dans laquelle ne figure pas des épisodes cultes comme Scott Tenorman doit mourir ou encore Le Coon et sa bande. On vous laisse choisir parmi ces épisodes ou même nous partager vos épisodes préférés de la série South Park.