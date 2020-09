South Park : un trailer pour l'épisode sur la Covid-19

La série South Park s'est spécialisée dans l'humour irrévérencieux et les références à l'actualité. Quand un événement important se passe dans la vraie vie, vous pouvez vous attendre à avoir une référence par la suite. Le show ne pouvait pas laisser passer la crise sanitaire sans rien faire et va lui dédier un épisode spécial !

South Park se devait de parler du coronavirus

23 saisons. Rendez-vous compte de ce qu'une telle longévité représente à la télévision. La série humoristique South Park n'atteint pas les 32 saisons des Simpson mais nous sommes dans la même catégorie. Depuis 1997, la création de Trey Parker et Matt Stone nous régale avec son humour osé, ses personnages irrésistibles et son inventivité. Le point de départ est la petite ville de South Park, dans le Colorado. Les téléspectateurs suivent les aventures d'une bande d'amis composée de Stan, Kyle, Kenny et le graveleux Cartman. Leur quotidien est sans cesse perturbé par des événements extraordinaires. La série passe par l'humour et la satire pour parler de tout. De politique évidemment, de religion, de sexe, de pop culture, de phénomènes paranormaux, d'éducation... Pendant autant de saisons, on a vu les sujets défiler et South Park peut compter sur l'actualité pour continuer de trouver de nouvelles histoires.

Justement, Comedy Central vient d'annoncer qu'un épisode spécial d'une heure allait être diffusé. Jamais dans l'histoire de la série un tel événement avait eu lieu. Mais il fallait au moins ça pour parler du coronavirus. Voilà maintenant des mois que cette histoire hante notre quotidien et la fin ne semble pas pour de suite. South Park s'engouffre dans la brèche inévitablement.

Une bande-annonce qui respecte les mesures sanitaires

L'épisode s'intitule The Pandemic Special et se laisse appréhender avec une bande-annonce de moins d'une minute. L'histoire ne se passe pas pendant le confinement mais visiblement après, quand tout le monde tente de vivre avec le virus qui sévit. Cartman n'est pas satisfait (pour changer) qu'on le force à remettre les pieds à l'école. Il voit ça comme une manifestation abusive de l'autorité. On le comprend, maintenant qu'il a compris ce qu'était l'enseignement à distance, en pyjama et sans prof physiquement sur le dos. En classe, la vie est différente d'avant puisque les élèves sont encadrés par des vitres en Plexiglas. Ils vont aussi découvrir que leur professeur est désormais un officier de police. Une trouvaille pour évoquer les profs qui, à cause du virus, doivent faire la police dans leur salle afin que les mesures sanitaires soient respectées. Des mesures qui inquiètent le pauvre Kyle, pas à l'aise avec les distanciations sociales.

Ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend mais on sent que la série a saisit les points élémentaires d'un tél événement planétaire. L'un des enjeux pour les héros sera de convaincre Cartman de revenir en classe avec eux. Dans le lot, un ou des personnages seront forcément contaminés et on attend avec impatience de voir quelle sera la finalité de cet épisode spécial. South Park trouve toujours des angles originaux et délirants pour remanier la réalité à sa sauce.

La diffusion aura lieu le 30 septembre prochain sur Comedy Central, puis l'épisode sera visible dès le lendemain sur la plateforme HBO Max. Ceci étant dit, nous n'avons pas encore de nouvelles de la saison 24. Il se pourrait qu'elle soit diffusée dans les semaines qui suivent et que cet épisode soit proposé pour nous faire patienter. En France, la saison 23 avait été programmée sur la chaîne Game One. Rien ne dit encore qu'il en sera de même pour The Pandemic Special.