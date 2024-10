Ne manquez pas cette nouvelle série d'espionnage SF, dès maintenant sur Prime Video

Prime Video lance "Citadel : Diana", premier spin-off de "Citadel" qui emmène en Italie et suit une agent double qui tente de se venger de l'agence criminelle Manticore.

C'est quoi Citadel : Diana sur Prime Video ?

Début 2023, Prime Video lançait une ambitieuse série du nom de Citadel. Un programme de six épisodes qui avait coûté la modique somme de 300 millions de dollars au service de streaming, notamment en raison de nombreux reshoots survenus après le départ des premiers showrunners, en désaccord artistique avec les frères Russo, à la production. À cet instant, la série ne nous avait pas particulièrement attirée malgré son beau casting (Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas) et la promesse du développement de tout un univers autour. Les audiences ont tout de même été bonnes et Prime Video a validé une saison 2. Mais avant d'en arriver là, c'est le spin-off italien Citadel : Diana qui se dévoile ce 10 octobre sur la plateforme. Le premier dérivé, alors que sont prévus Citadel en Inde, en Espagne et au Mexique.

Qu'on se rassure, il n'est pas nécessaire d'avoir vu Citadel pour se lancer dans Citadel : Diana. Presque tout est nouveau ici, des lieux aux personnages principaux en passant par les thématiques. La série, qui mêle espionnage, drame familial mafieux, trahisons et « faux-semblants », se déroule dans un futur proche, à Milan en 2030. Huit ans auparavant, l'agence Citadel a été détruite par le syndicat ennemi Manticore (vu dans le premier show). Durant les six épisodes de la saison 1, on alterne entre ces deux périodes en suivant Diana, une agent double infiltrée chez Manticore.

Entre vengeance et jeux de pouvoir

En avançant sur deux récits parallèles, Citadel : Diana révèle comment l'héroïne, désireuse de venger la mort de ses parents, a été engagée et formée par Citadel pour s'introduire chez Manticore, et montre comment huit ans après elle doit encore jouer serré pour ne pas se faire démasquer par l'entreprise criminelle. Bien qu'on connaisse en quelque sorte son destin jusqu'au "présent", les événements du passé parviennent à maintenir le suspense et à intriguer. La présence de Matilda De Angelis pour porter le rôle principal est judicieux. Mis à part une coupe de cheveux qui laisse perplexe, la comédienne s'impose haut la main.

Matilda De Angelis - Citadel Diana ©Prime Video

À ses côtés, on retrouve, entre autres, Maurizio Lombardi et Lorenzo Cervasio, le père et le fils Zani à la tête de Manticore Italie. Le premier en impose par son charisme, tandis que le second parvient à lui tenir tête. Le fils souhaitant faire ses preuves et montrer qu'il peut, lui aussi, prendre des décisions pour l'entreprise, tandis que le père préfère garder le contrôle. À cela s'ajoutent des conflits avec les autres familles, Manticore France (menée par Julia Piaton) et Manticore Allemagne, qui se battent en secret pour récupérer une arme de Citadel. L'ambiance mafieuse avec ces jeux de pouvoir fait ainsi l'originalité de Citadel : Diana, bien rythmée par des retournements de situation et plusieurs scènes d'action efficaces.

La série est à découvrir dès à présent sur Prime Video.