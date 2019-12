Spin-off Penny Dreadful : Natalie Dormer démoniaque dans les premières images

Vous avez aimé ? Partagez :

Découvrez les premières photos de Natalie Dormer en démon dans le spin-off de Penny Dreadful intitulé « City of Angels » et attendu sur Showtime en 2020. On a déjà hâte !

Si comme nous, la série Penny Dreadful créée par John Logan et portée par Eva Green, vous manque, réjouissez-vous : le spin-off baptisé City of Angels arrive l’année prochaine sur Showtime. Si nous n’aurons évidemment pas le plaisir de recroiser Vanessa Ives et les figures de la littérature victorienne, les nouveaux personnages s’annoncent tout aussi passionnants et… démoniaques.

Penny Dreadful City of Angels : Natalie Dormer sublime démon

Si les trois premières saisons de Penny Dreadful se concentraient sur le personnage de la torturée Vanessa Ives et de son combat contre les forces du mal dans les rues du Londres victorien, le spin-off se déroulera quant à lui à Los Angeles en 1938, une période bercée par le folklore mexicain et l’affrontement entre les partisans de Dieu et deux du Diable. L’un des personnages principaux de cette nouvelle série est une entité démoniaque nommée Magda interprétée par Natalie Dormer, bien connue pour avoir interprété Margaery Tyrell dans Game of Thrones.

Ce démon a la particularité de pouvoir modifier son apparence afin de manipuler les gens qui l’entourent. Dans la première saison de City of Angels, nous aurons le plaisir de découvrir trois identités différentes de Magda, au fil des épisodes. Décrite comme étant une « agent du chaos plantant les graines de la discorde », elle se dévoile aujourd’hui à travers deux premières images partagées par EW dans lesquelles elle arbore deux looks différents, illustrant certainement deux de ses trois identités :

Une nouvelle série plus politique ?

Alors que John Logan, le créateur de la série, avait le sentiment d’avoir clôturé l’aventure Penny Dreadful avec la fin du personnage de Vanessa Ives, il a récemment confié eu envie de revenir dans cet univers pour aborder des problématiques contemporaines telles que la montée du racisme, de l’extremisme et de la peur de l’autre. Elles seront illustrées à travers l’histoire de Tiago Vega, un jeune détective de la LAPD, dont la famille d’immigrés mexicains a subi de plein fouet le racisme et a été délogée suite à la construction de l’autoroute de Los Angeles. Sa première enquête concernant un meurtre particulièrement choquant le conduira dans les tréfonds de l’âme humaine et mettra sa foi à rude épreuve.

Si Penny Dreadful était une manière pour Logan d’aborder la poésie romantique, City of Angels sera davantage portée sur la politique et les problèmes de société. Les entités démoniaques telles que Magda seront là pour mettre en exergue les désirs et les problématiques propres à l’humanité.

Nous pouvons faire confiance à l’écriture toujours sublime de John Logan pour être à nouveau transportés dans le monde sombre de Penny Dreadful. Les épisodes arriveront en 2020 sur Showtime.