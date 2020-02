Spin-off The 100 : on connaît les premiers acteurs du pilote

Le spin-off de « The 100 », s’il se fait, accueillera un tout nouveau casting. Trois interprètes ont pour l’instant été choisis pour apparaître dans l’épisode pilote qui sera diffusé durant la saison 7 de « The 100 ».

Les choses seraient-elles enfin en train de bouger pour le possible spin-off de The 100 ? Récemment, on apprenait simplement que « Anaconda » sera le titre du backdoor pilot, c’est à dire l’un des épisodes de la prochaine saison de The 100 qui fera office de pilote. Si les choses se passent bien, la CW pourrait à partir de là lancer la production d’une série entière.

Également, on sait que le show va se dérouler bien avant les événements de la série originale, juste après l’apocalypse qui a mené à un exil d’humains vers l’espace (avant de revenir un siècle plus tard). On devrait donc suivre un groupe de survivants qui se baladent dans une planète Terre ravagée par les explosions nucléaires.

Trois nouveaux jeunes pour le spin-off de The 100

Alors que beaucoup de choses se déroulent en coulisses, Deadline est parvenu à avoir une première information sur le casting de ce pilote. Trois noms sont révélés par le média américain : Iola Evans (Carnival Row), Adain Bradley (Riverdale) et Leo Howard (Why Women Kill). Des comédien.ne.s relativement peu connu.e.s donc, qui pourraient se voir offrir un véritable coup de projecteur si le spin-off de The 100 trouve son public, et que des rôles suffisamment consistants leur sont offerts. Cela devrait au moins être le cas d’Iola Evans et d’Adain Bradley, qui disposeraient d’une option dans leur contrat pour apparaître comme réguliers si la série était commandée.

Concernant leurs personnages, on sait que la première interprétera Callie, une rebelle passionnée qui a passé des années à ignorer les attentes des gens pour se concentrer sur des causes auxquelles elle croit. Avec l’apocalypse, il lui faudra trouver un nouveau but dans la vie, comme trouver un moyen d’offrir un futur au reste de l’humanité.

Adain Bradley sera Reese, son frère. Il est décrit comme un travailleur acharné qui a toujours été en compétition avec sa sœur. Alors qu’il a la possibilité de montrer enfin sa vraie valeur, il lui faudra accepter un coût important.

Enfin, Leo Howard sera lui August, un musicien et membre d’un groupe écologique radical qui tente de sauver la planète par tous les moyens. Tout comme Callie, après l’apocalypse, il lui faudra trouver sa place après la disparition de tout ce en quoi il croyait.