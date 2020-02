Spinning Out : Netflix annule la série avec Kaya Scodelario

Vous avez aimé ? Partagez :

Kaya Scodelario n’aura pas tenu bien longtemps sur ses patins avec « Spinning Out ». Lancée le 1er janvier 2020, la série de Netflix est annulée après une seule saison.

La comparaison avec Moi, Tonya n’aura pas duré bien longtemps. Lorsque Spinning Out avait été annoncée, l’idée de voir Kaya Scodelario enfiler des patins et donner presque sa vie pour atteindre le haut niveau pouvait rappeler le film de Craig Gillespie avec Margot Robbie. Mais une fois la série mise en ligne par Netflix, le résultat s’est avéré plutôt décevant, bien loin du long-métrage récompensé aux Golden Globes et aux Oscars, et plus proche d’un téléfilm…

Un tour de piste et puis s’en va

Pourtant le casting était intéressant avec Kaya Scodelario et January Jones notamment. Pas suffisant néanmoins pour motiver le service américain à renouveler le show, puisque Deadline annonce l’annulation tout simplement après une saison. Rappelons que Spinning Out avait été mis en ligne le 1er janvier. Netflix n’aura donc laissé qu’un petit mois à sa série pour trouver son public. Il faut dire qu’en même temps sortait sur la plateforme la série Messiah, qui est parvenue à faire beaucoup plus parler d’elle. Dès lors, Spinning Out est plutôt passée inaperçue, tout comme Soundtrack, lancée en décembre dernier et également annulée.

Dans Spinning Out, Kaya Scodelario interprète Kat Baker, une patineuse de compétition qui fait une terrible chute. Celle-ci menace alors sa carrière. Mais pour poursuivre son rêve olympique, la jeune femme va mettre de côté la compétition solo pour se lancer en double. Elle devra pour cela faire avec un partenaire difficilement gérable.

Concernant Kaya Scodelario, elle devrait pouvoir se relever rapidement. Elle est notamment annoncée au casting de The Pale Horse (Le Cheval pâle en VF), une mini-série tirée du roman d’Agatha Christie qui débutera le 9 février sur la BBC.

Retrouvez ici la bande-annonce de Spinning Out.