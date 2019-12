Spitfire Sisters : Natalie Dormer (Margaery dans GoT) se lance dans la production

Vous avez aimé ? Partagez :

Natalie Dormer vient de créer Dog Rose Productions, une société qui produira des projets qui transcendent les cultures et se caractérisent par leur humanisme. Spitfire Sisters, une série qui raconte l’histoire d’aviatrices oubliés de la Seconde Guerre mondiale, est déjà sur les rails.

On l’avait un peu perdue de vue depuis la disparition de son personnage, Margaery, dans Game of Thrones, mais Natalie Dormer est de retour. Elle vient en effet d’annoncer le lancement de sa propre société Dog Rose Productions. Basée à Londres, cette nouvelle entreprise va collaborer avec Fremantle pour produire des fictions de différents styles et formats.

La philosophie voulue pour Natalie Dormer pour les projets qui seront développés est assez claire. Les deux entités veulent en effet développer des histoires qui transcendent les cultures et nous réunissent en tant qu’êtres humains.

Une première série est d’ailleurs déjà en route pour Natalie Dormer, et il s’agit de Spitfire Sisters. Écrite par la scénariste Morgan Lloyd Malcolm, elle comprendra huit épisodes d’une heure. Comme le précise Deadline, l’histoire prend place au milieu de la Seconde Guerre mondiale et suit le parcours de femmes aviatrices de l’Air Force Transport Auxiliary. Camaraderie, tragédie et émotion devraient être au programme. Outre les ravages de la guerre, on pourra également voir le combat de ces femmes engagées pour l’égalité.

« Un projet de rêve »

Natalie Dormer est fière de montrer le parcours de ces militaires dont on a très peu entendu parler :

C’est une histoire à peine connue, une histoire passionnante ; une histoire importante prête à être racontée par une voix aussi passionnée que Morgan.

Même son de cloche du côté de Morgan Lloyd Malcolm qui parle même d’un projet de rêve :

Il est important pour moi, en tant qu’écrivaine, de raconter des histoires qui ont été ignorées et de mettre en lumière des perspectives qui nous font défaut depuis si longtemps. (…) C’est toujours excitant de voir la représentation d’histoires marginalisées sur nos écrans et ce projet en contiendra tellement. Son cœur est la joie, la liberté et la bravoure. Et ce sont trois des émotions les plus fortes que j’ai en travaillant dessus. C’est un projet de rêve.

Natalie Dormer sera productrice exécutive de la série. Il faudra suivre l’avancement de Spitfire Sisters dans le temps, mais le scénario peut en tout cas laisser espérer une série passionnante.