Splinter Cell : première image de la série Netflix

Un an après son annonce, la série animée "Splinter Cell" refait parler d'elle avec une toute première image. Netflix présente Sam Fisher, le personnage principal, mais se garde de nous donner des éléments sur le scénario ou la sortie.

Splinter Cell : une franchise culte sur console

Comme Rainbow Six, Ghost Recon et The Division, Splinter Cell est aussi une série de jeux placée sous la bannière Tom Clancy's. Elle a été lancée en 2002 et nous permet depuis tout ce temps, au travers de plusieurs épisodes, d'incarner Sam Fisher. Un ancien soldat de l'US Navy SEALS qui est devenu un agent de choc pour la NSA. Ses missions se déroulent partout dans le monde et il dispose d'un arsenal dernier cri pour répondre aux dangereuses situations qu'il rencontre. 6 jeux sont sortis et le dernier en date, Blacklist, remonte à 2013. Un opus très moyen, trop orienté vers l'action alors que Splinter Cell a forgé sa réputation sur son penchant pour l'infiltration.

Splinter Cell : Chaos Theory ©Ubisoft

La série Netflix donne de ses nouvelles

Une série animée a été annoncée il y a un par Netflix, avec Derek Kolstad (John Wick) chargé de signer le scénario. Le projet s'est fait discret pendant tout ce temps mais la plateforme nous donne enfin des nouvelles. Lors de l'événement Geeked Week, une toute première image a été dévoilée. Pas grand chose d'excitant à noter puisqu'on retrouve simplement Sam Fisher sur fond noir, avec son accoutrement habituel. Sans surprise, les célèbres lunettes vertes sont présentes.

En revanche, nous ne sommes pas plus avancés sur les contours du scénario. Rien n'a été précisé en ce qui concerne la position dans la timeline des jeux. La saison contiendra huit épisodes et une seconde salve est déjà dans les tuyaux. Nous sommes assurés que la série verra le jour, ce qui n'est absolument pas le cas pour le long-métrage. Une adaptation pour les salles obscures a été évoquée depuis des années. Pendant un moment, c'est le réalisateur Doug Liman qui devait s'en charger, avec Tom Hardy dans le rôle principal.

À la différence de ce projet Netflix, le film devait être en prises de vue réelles. La sortie de la série, à une date qui reste à confirmer, pourrait peut-être relancer la confection d'un long-métrage. Ça ne serait même pas étonnant que ce soit Netflix qui décide de s'attaquer à cette adaptation, puisqu'on a vu que les licences vidéoludiques étaient appréciées par la firme.