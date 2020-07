Splinter Cell : une série est en développement pour Netflix

Sam Fisher, le héros de la licence vidéoludique "Splinter Cell", n'a plus donné de signe de vie depuis un sacré moment sur nos consoles. Ce n'est pas avec un nouveau jeu qu'il reprendra du service, mais dans une série d'animation qui sera diffusée sur la plateforme Netflix.

Le très efficace agent Sam Fisher

Lancée en 2002 avec Splinter Cell, la licence éponyme présente Sam Fisher, ex-soldat des forces marines américaines qui s'est reconverti en agent de compétition pour le compte de la NSA. Envoyé aux quatre coins du globe pour remplir des missions périlleuses, il doit employer un arsenal de gadgets sophistiqués et ses talents pour venir à bout des objectifs qui lui sont confiés. Dans le premier volet, il doit désamorcer un conflit tendu pour empêcher qu'une autre guerre mondiale n'ait lieu. Au fur et à mesure des jeux, on a appris ce dont il était capable, avec aussi des informations sur son passé, sa vie privée. Réputée auprès des joueurs pour ses phases d'infiltration passionnantes, la licence a dérivé vers une orientation très axée sur l'action. Un choix qui a fait perdre à Splinter Cell une grosse partie de son identité. Aujourd'hui, on rêve d'avoir un nouveau volet dans la veine de Chaos Theory (le troisième).

Une série Splinter Cell à la place d'un jeu ou d'un film

Ubisoft n'a pas l'air décidé à nous procurer un autre jeu, mais vient de s'allier avec Netflix pour une série animée. Variety annonce que le studio travaille avec la plateforme pour inventer un ajout à l'univers qui serait toujours centré sur Sam Fisher. Pour donner vie à cette histoire, un spécialiste du cinéma d'action est dans le coup, en la personne de Derek Kolstad. C'est à lui qu'on doit le scénario du tout premier John Wick. Le monde des jeux, ça le connaît, il va écrire le film Just Cause. Deux saisons sont déjà prévues avec 16 épisodes au total.

Un projet qui avance plus vite que le film dont il avait été question à un moment donné, avec Tom Hardy dans le rôle principal. Nous sommes sans nouvelles récentes de lui et tout porte à croire qu'il est passé à la trappe - à moins qu'un succès de la série ne le remette en branle. Cette adaptation animée reste floue pour l'heure, on ne sait pas quelles parties des jeux vont être reprises. Le seul regret qu'on pourra avoir est que cette adaptation ne soit pas en live, comme avec The Witcher.