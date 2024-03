"Meilleure comédie de 2023", cet anime génial est désormais disponible sur Netflix !

Netflix vient d'ajouter sans prévenir l'anime "Spy x Family". Une série drôle et réjouissante qui, jusqu'à présent, était disponible sur Crunchyroll. Un film arrivera également bientôt en salles.

Surprise, Spy x Family débarque sur Netflix !

Depuis 2019 le manga Spy × Family de Tatsuya Endō est publié au Japon. Composée actuellement de 13 volumes, l'œuvre a rapidement trouvé son public et eu droit à une version française en 2020. Les lecteurs du manga ont ensuite vu débarquer l'anime avec une première saison de 25 épisodes diffusée en 2022. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là puisqu'une saison 2 composée de 12 épisodes est arrivée en 2023 et qu'un film d'animation s'apprête à débarquer dans les salles. Mais en attendant cette sortie de Spy x Family Code: White (le 17 avril en France), les abonnés de Netflix vont pouvoir se remettre à jour.

En effet, si l'anime de Spy × Family était déjà disponible sur Crunchyroll, la plateforme au logo rouge vient d'ajouter dans son catalogue la première saison. Une vraie surprise qui devrait en ravir plus d'un !

C'est quoi Spy x Family ?

Si vous n'aviez jamais entendu parler Spy × Family, l'histoire suit une famille un peu particulière. Loid Forger, le père, est un espion qui doit fonder une famille pour une mission. Il se retrouve alors à adopter Anya, une jeune enfant capable de lire dans les pensées. Et épouse Yor, qui est en fait une tueuse à gages surnommée Princesse Ibara. À cela s'ajoute leur chien capable de voir l'avenir. Bien sûr, chaque membre de la famille improvisée doit cacher sa véritable identité et ses capacités aux autres. Ce qui donne une comédie fraiche et réjouissante.

Spy x Family ©Crunchyroll

Durant sa publication, le manga a reçu plusieurs prix et s'est vendu à ce jour à plus de 30 millions d'exemplaires. L'anime a aidé à rendre encore plus populaire Spy x Family et a, lui aussi, été récompensé. Dernièrement, les Crunchyroll Anime Awards 2023 lui ont décerné les prix de la Meilleure nouveauté, de la Meilleure comédie, du Meilleur personnage secondaire » et du Personnage le plus attachant pour la jeune Anya. Enfin, l'anime a remporté le prix du Meilleur ending, qu'on vous laisse découvrir ci-dessous :

Spy × Family est désormais disponible sur Netflix et Crunchyroll.