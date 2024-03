Cet anime cartonne sur Netflix, le film arrive très bientôt !

"Spy × Family" s'est rapidement retrouvée dans le top 10 des nouveautés de Netflix en France. Bonne nouvelle pour les abonnés, le film "Spy × Family Code: White" sortira très bientôt dans les salles françaises.

Spy x Family dans le top 10 Netflix

Tirée du manga éponyme, Spy x Family suit une famille pas comme les autres. En effet, Loid Forger, un espion, a un jour pour mission de fonder une famille pour pouvoir inscrire une enfant dans une école privée où se trouve le fils d'un politicien qu'il doit approcher. Problème, l'agent n'a qu'une semaine pour y parvenir. Il va alors adopter Anya, une jeune orpheline capable de lire dans les pensées. Loid n'a aucune idée de ses capacités exceptionnelles, et Anya en use pour s'assurer de maintenir l'équlibre de la famille. Une famille à laquelle s'ajoute Yor, qui elle est en réalité une tueuse à gage.

Spy × Family Code: White ©Crunchyroll

Le trio ne tarde pas à s'entendre, mais chacun doit cacher sa véritable identité aux autres, et seule Anya connaît la vérité. Ce qui donne des situations très drôles. D'ailleurs, l'anime a été récompensé aux Crunchyroll Anime Awards 2023 de plusieurs prix, dont celui de la Meilleure comédie. C'est en effet sur la plateforme spécialisée dans l'animation japonaise que Spy x Family a commencé à se faire remarquer en France. Sauf que depuis le 25 mars, Netflix a ajouté l'anime à son catalogue, offrant ainsi encore plus de visibilité à l'œuvre. D'ailleurs, la série n'a pas tardé à s'imposer et s'est vite retrouvée dans le top 10 des nouveautés en France, en septième position.

Le film Code: White arrive en salles

L'engouement pour Spy x Family pourrait bientôt dépasser les plateformes de streaming puisque Loid, Anya et Yor vont bientôt débarquer dans les salles françaises. Grâce à Sony Pictures Entertainment et Crunchyroll, les fans pourront découvrir le film dérivé Spy × Family Code: White. Il s'agira d'une histoire originale écrite par Ichirō Ōkouchi (scénariste de Spy x Family saison 2), avec Takashi Katagiri à la réalisation à la place de Kazuhiro Furuhashi (qui officie lui sur l'anime). Dans cette nouvelle affaire, Loid et sa famille passeront un week-end à la montagne. L'occasion pour l'agent secret d'effectuer une mission liée à l'opération Strix. Sauf qu'Anya va involontairement devenir l'élément déclencheur d'un conflit qui menace la paix dans le monde ! Pour vous faire une idée du film à venir, voici la bande-annonce :

Spy × Family Code: White était sorti au Japon le 22 décembre 2023. En France, c'est donc le 17 avril prochain qu'on pourra découvrir le film en salles. Ce qui laisse un peu de temps pour enchaîner les 25 épisodes de la série sur Netflix et Crunchyroll.