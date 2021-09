Squid Game : la série pourrait devenir le plus gros succès de Netflix

Pas forcément attendue à sa sortie, "Squid Game" est en train de devenir le nouveau phénomène de Netflix. La série sud-coréenne pourrait même devenir la plus populaire de l'histoire de la plateforme de streaming.

Squid Game, le nouveau carton de Netflix

Le 17 septembre dernier, Netflix a mis en ligne les 9 épisodes de Squid Game. Le pitch de la série sud-coréenne est simple. On y suit 456 personnes en difficultés financières, qui acceptent de participer à un mystérieux tournoi. Celui-ci consiste en plusieurs jeux enfantins. Mais il y a évidemment un twist : si un candidat est éliminé, il meurt. En revanche, le vainqueur empoche plusieurs dizaines de millions de dollars.

Squid Game © Netflix

Cette intrigue n’est pas sans rappeler celles de Battle Royale et Hunger Games, des films déjà centrés sur des personnages forcés de prendre part à des jeux de survie, et devenus particulièrement populaires. Et depuis son lancement, le show imaginé par Hwang Dong-hyuk fait lui aussi un véritable carton. Selon Deadline, Squid Game a été en tête des programmes de Netflix les plus regardés dans 90 pays différents, 10 jours après son lancement ! Et la série pourrait détrôner Bridgerton et devenir la série la plus populaire du service de streaming !

Vers le record de vues sur la plateforme

Lors d’une récente conférence, Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, s’est exprimé sur le succès du show. Il a avoué avoir été très surpris par sa popularité globale, qu’il « n’avait pas vue venir ». Et, comme rapporté par Deadline, il a révélé que Squid Game allait sans aucun doute possible devenir la série réalisée dans une autre langue que l’anglais la plus populaire de la plateforme. Sarandos ne s’est pas arrêté là, ajoutant qu’elle avait « de très bonnes chances » de devenir la série la plus vue de l’histoire de Netflix, toutes langues confondues.

Pourtant, depuis quelques mois, Netflix enregistre moins de nouveaux abonnés que par le passé. Ce qui s’explique par la récente hausse des prix de la plateforme. Ainsi que la féroce compétition à laquelle elle fait maintenant face. Car Disney+ ou encore Amazon Prime Video ont été lancés il y a seulement quelques mois pour concurrencer le géant du streaming. L’exploit serait donc d’autant plus beau si Squid Game parvenait à s’installer en haut du classement des séries les plus populaires de l’histoire de Netflix.