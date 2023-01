Squid Game : la télé-réalité inspirée de la série Netflix dégénère déjà ?

Le programme "Squid Game" a été un tel succès que Netflix a décidé de lancer une télé-réalité reprenant le concept du show. Mais selon les premiers retours du tournage, l'ambiance n'y serait pas réellement au beau fixe !

Squid Game : un phénomène à part entière

Pour rappel, Squid Game s'articule autour d'une série de jeux. Ainsi, à travers la Corée, des hommes et des femmes sans ressources et désespérés se laissent tenter par la séduisante promesse d'inconnus. Les volontaires finissent par se retrouver au beau milieu de nulle part. Là, à peine la confusion passée, ils doivent se livrer à des parties pour le moins particulières. En effet, si la somme promise au vainqueur des challenges est astronomique, le prix à payer en cas d'échec n'a rien à lui envier. Dans Squid Game, défaite est synonyme de mort. Au fils des épisodes de la série, on suit donc des protagonistes déterminés à rester en vie, et ce, coûte que coûte.

Un deux trois soleil - Squid Game © Netflix

Des personnages attachants, une tension palpable et un voyeurisme assumé... ces ingrédients peuvent expliquer pourquoi la saison 1 du programme a fait parler dans le monde entier. Deux ans après la diffusion de sa première salve d'épisodes, le thriller devrait revenir sans tarder sur nos écrans. L'occasion pour les fans de renouer avec le vainqueur, qui décide contre toute attente de replonger dans ces derniers.

Jeux de mains, jeux de vilains ?

Squid Game a été lourdement critiquée pour le caractère malsain de certaines de ses parties, mais aussi au niveau de son impact sur un jeune public. Malgré tout, Netflix a décidé de proposer une télé-réalité inspirée de la série. Ainsi, le tournage de l'émission a récemment débuté à Londres. Plusieurs centaines de candidats anonymes s'y affrontent donc dans l'espoir de remporter le jackpot - plus de 3,5 millions de livres. Fort heureusement, la production a laissé au placard le caractère morbide du programme originel. Pour autant, tout ne semble pas rose sur le set.

Squid Game saison 1 © Netflix

Selon nos confrères de Variety, des participants ont en effet requis une assistance médicale lors de la première épreuve de la compétition, à savoir 1,2,3 Soleil. Les 456 concurrents, venus du monde entier et regroupés dans un immense hangar, ne s'attendaient visiblement pas au froid ambiant. Des conditions météorologiques très difficiles, qui leur auraient fait vivre un véritable enfer. Un candidat se serait notamment blessé à l'épaule en percutant un mur. Le tabloïd The Sun dresse un effrayant portrait de l'ensemble et rapporte les lamentations de joueurs éliminés.

On aurait dit une zone de combat. Les gens partaient en pleurant.

Selon les sources du journal, de multiples joueurs ne pouvaient physiquement plus progresser en raison du froid mordant. Plusieurs témoins assurent avoir vu un participant évacué sur une civière. Parmi ces indiscrétions, on peut également en apprendre un peu plus sur le déroulé du jeu. La poupée flippante sera bien de la partie. Pas de fusillade en vue, donc, mais bien un gilet rempli de sang sur chaque candidat, qui explose si leur capteur de mouvements les sent bouger à un moment inopportun. Comme dans la série, les "survivants" ont, pour leur part, été installés dans des dortoirs.

La réponse de Netflix

Dans un communiqué à Variety, un porte-parole de la plateforme nie fermement les manquements évoqués par les sources du Sun et réfute toute blessure grave sur le tournage.

Nous avons à cœur la bonne santé comme la sécurité de nos participants et de l'équipe technique.

Reconnaissant les conditions difficilement supportables de cette première épreuve, le porte-parole insiste sur le fait que tout a été mis en œuvre - tant au niveau des équipements qu'en matière de sécurité - pour assurer le bon déroulé du tournage, malgré les embûches glacières. Le nombre de joueurs aurait d'ailleurs diminué de moitié à l'issue de ce1,2,3 Soleil plus compliqué qu'il n'y paraît !