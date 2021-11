Squid Game : le créateur annonce la saison 2 de la série Netflix

Le créateur de la série Netflix "Squid Game" a officiellement annoncé qu'il y aurait bien une saison 2. Il a déclaré qu'il travaillait actuellement sur les nouveaux épisodes.

Squid Game : le succès 2021 de Netflix

Impossible de passer à côté du phénomène Squid Game. La série coréenne Netflix a battu tous les records cette année, jusqu'à devenir le programme le plus visionné de l'histoire de la plateforme. Pourtant, le show était sorti assez discrètement en septembre dernier. Mais rapidement, le bouche à oreille a été excellent, et la planète entière a succombé au phénomène.

Squid Game © Netflix

Dans la veine de Battle Royale, la série met en scène une mystérieuse organisation qui organise des mini-jeux mortels auxquels participent 456 joueurs désirant empocher un pactole de 33 millions d'euros. En neuf épisodes de 60 minutes, la série nous plonge dans l'enfer de ces jeux mortels.

La saison 2 annoncée

Avec un succès aussi énorme, il était évident que Netflix allait vite embrayer sur une saison 2 de Squid Game. Mais rien n'avait encore été officialisé. C'est désormais chose faite puisque le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a déclaré au micro de The Associated Press qu'il y aurait bien une saison 2 et qu'il était déjà en train d'écrire ces nouveaux épisodes :

Il y a eu tellement de pression, d'amour, et de demandes pour une saison 2 que j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix ! Mais je peux le dire maintenant, il y aura une seconde saison. Tout est dans ma tête pour l'instant (...) il est encore trop tôt pour vous dire quand est-ce qu'elle arrivera mais je vous promets ceci : il y aura de nouvelles aventures de Gi-hun !

Il y a quelques semaines, Hwang Dong-hyuk avait déclaré avoir déjà quelques idées pour de nouveaux épisodes. Il avait notamment évoqué qu'il souhaitait aborder davantage l'histoire du Frontman (l'homme au masque noir NDLR). On imagine que Gi-hun reviendra dans le jeu pour démanteler cette terrible organisation...