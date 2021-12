Squid Game : le créateur évoque déjà une saison 3

Si vous avez aimé la série "Squid Game", une récente interview de son créateur devrait vous mettre l'eau à la bouche. En effet, ce dernier mentionne une possible saison 3 pour le programme.

Squid Game : un jeu très populaire

Vous aurez eu du mal à passer à côté de Squid Game, aka Jeu du Calamar en français, l'un des plus gros succès Netflix à ce jour côté séries. Si toutefois vous n'avez pas regardé le programme coréen, un petit rappel de son intrigue s'impose ! Le show met en scène des personnes endettées - ou même ruinées -, qui, dos au mur, décident de participer à une compétition des plus atypiques.

Ainsi, pas moins de 456 concurrents s'affrontent dans l'espoir de décrocher la somme astronomique promise au vainqueur. Mais attention, dans Squid Game, la défaite est synonyme de trépas ! Un douloureux tribut pour les candidats, qui réalisent vite qu'aucune clémence ne leur sera accordée. Et vous, seriez-vous prêts à risquer votre vie pour 32 millions d'euros ?

Squid Game ©Netflix

Le programme, qu'on peut qualifier de survival, n'est pas sans rappeler Battle Royale ou encore la saga Hunger Games. A noter que le show coréen a réalisé le meilleur démarrage d'une série Netflix, coiffant au poteau La Chronique de Bridgerton.

Squid Game : quid de la suite ?

Le 9 novembre dernier, Hwang Dong-hyuk, créateur de la série, annonçait une saison 2 pour cette dernière ! Si vous n'avez pas vu Squid Game, on vous conseille vivement de ne pas lire ce qui suit. Le cinéaste tease notamment une place plus "active" pour le héros du programme, désormais familier de la compétition qu'il découvrait en saison 1. Egalement, il assure qu'on en apprendra plus sur le mystérieux Front Man.

Dans cette seconde salve d'épisodes, on retrouvera donc - évidemment - le protagoniste de la saison 1, Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae), sorti vainqueur du concours meurtrier. Souvenez-vous, dans les dernières minutes du chapitre final, ce dernier faisait un choix déterminant pour la suite de son existence. Plutôt que de retrouver sa fille unique partie vivre avec sa mère et son beau-père aux Etats-Unis, il décidait de rester en Corée pour faire tomber les organisateurs du jeu.

Dans une récente interview donnée au Korea Times, Hwang Dong-hyuk mentionne la fameuse saison 2, mais pas que !

Je suis en discussion avec Netflix pour la saison 2 mais aussi pour la saison 3. On devrait bientôt arriver à une conclusion.

C'est la toute première fois que l'auteur-réalisateur mentionne un possible troisième opus. S'il ne s'est pour l'instant pas épanché sur ce qui pourrait s'y passer, on gage que son esprit fourmille d'idées de jeux plus retorses les unes que les autres !

Alors, aimeriez-vous que Squid Game soit prolongée pour une saison 3 ?