Squid Game : le numéro utilisé dans la série Netflix existe vraiment

« Squid Game » cartonne actuellement à travers le monde. Ceux qui ont déjà vu la série (en tout cas le début) sauront de quoi on parle. Le numéro de téléphone utilisé dans la série existe dans la vraie vie, et son utilisateur n’est pas très content.

Squid Game : un carton international

Créée par Dong-hyuk Hwang, la série Squid Game cartonne actuellement à travers le monde et se place à la tête du top 10 Netflix dans 21 pays, et pourrait prochainement devenir le plus gros succès de toute l’histoire de la plateforme. Le show de 9 épisodes est actuellement l’émission dramatique coréenne la mieux classée sur Netflix, battant le record précédemment détenu par Sweet Home.

Squid Game ©Netflix

Inspirée des jeux télévisés coréens, Squid Game raconte le destin de différents candidats qui participent à un survival extrêmement violent. Les personnages jouent à ce qui semblait être de simples jeux d’enfant. Mais la défaite n’est pas permise et est punie par la mort. Quelque part entre Escape Game et Battle Royal, la série est une énorme réussite.

Qui veut appeler ?

Le recruteur du récit, incarné par Gong Yoo, remet une carte de visite aux potentiels candidats. Celle-ci contient un numéro de téléphone à huit chiffres. Le protagoniste l’utilise pour rejoindre la compétition. Le seul problème, c’est que ce fameux numéro existe dans la vraie vie et appartient à un citoyen coréen.

Squid Game ©Netflix

Comme le rapporte South China Morning Post, un homme d’une quarantaine d’années, qui habite dans la province de Gyeonggi, reçoit environ 4000 appels téléphoniques par jour depuis la sortie de Squid Game. Le propriétaire a révélé anonymement que son numéro de téléphone a été accidentellement utilisé dans le show. Il n’a réalisé la cause de ces appels que lorsque l’un de ses interlocuteurs lui a expliqué la situation. L’utilisateur a précisé que la plupart de ces personnes sont très jeunes ; et que certaines l’appellent très tôt le matin, envoient des SMS, voir des photos.

En réponse à tout ça, un candidat à la présidentielle en Corée du Sud a proposé de racheter le numéro de téléphone. Huh Kyung-young du Parti national révolutionnaire est prêt à dépenser 100 millions de wons (à peu près 73 000 euros) pour acquérir ce fameux numéro. Les motivations du politicien demeurent assez incertaines. Pendant ce temps, Netflix serait en train de résoudre le problème avec le malheureux propriétaire du téléphone. Sacrée histoire en tout cas. Cette erreur de la part de Netflix a radicalement modifié le quotidien de ce citoyen sud-coréen.