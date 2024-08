Squid Game : Netflix dévoile la date de sortie de la saison 2 et fait une grande annonce

On le savait déjà, la série culte de Netflix "Squid Game" revient en 2024 pour une deuxième saison. Netflix a dévoilé aujourd'hui en vidéo sa date précise de mise en ligne, et officialisé une troisième... et dernière saison.

Le futur de Squid Game dévoilé

Le timing est parfait. Alors que les Jeux Olympiques de Paris et ses épreuves sportives passionnent la planète, c'est à d'autres jeux que Netflix envoie son invitation. Des jeux bien particuliers puisque ce sont ceux de sa série culte Squid Game, succès historique de la plateforme lors de sa mise en ligne en septembre 2021.

Chaque fan peut commencer son échauffement et préparer son iconique jogging vert, puisque la nouvelle saison tant attendue a sa date de sortie. On savait que c'était pour la fin d'année, on sait maintenant que c'est à compter du 26 décembre 2024 qu'on pourra découvrir cette nouvelle édition du terrible jeu de survie à élimination directe et mortelle.

Pour donner du corps à cette annonce de planning, Netflix a dévoilé un court teaser (vidéo en tête d'article) qui joue à fond la confusion avec la réalité. En effet, on découvre d'abord le bas du corps de plusieurs coureurs dans les starting blocks, qui une fois élancés sont rejoints par des participants au Squid Game... Avant que le "Front Man", vêtu de son iconique costume noir, n'invite directement le spectateur, trois ans plus tard, à revenir jouer.

Des images qui ne sont donc pas de la future saison, mais entièrement produites pour annoncer la date de sortie et faire un clin d'oeil à l'actualité sportive.

Une troisième et dernière saison en 2025

En parallèle de cette annonce il est aussi dévoilé à la fin du teaser dévoilé par Netflix et dans un message du créateur et réalisateur Hwang Dong-hyeok posté sur les réseaux sociaux qu'une saison 3 arrive en 2025.

Mais précision importante, cette troisième saison sera la dernière de Squid Game. Une décision qui suggère un spectacle dense et ambitieux pour conclure cette série culte, et que le créateur évoque ainsi :

Seong Gi-hun, qui a décidé de se venger à la fin de la saison 1, revient et retourne dans le jeu. Va-t-il parvenir à se venger ? "Front Man" ne semble pas non cette fois-ci plus être un adversaire facile. La violente opposition entre leurs deux mondes va se poursuivre jusqu'à la fin de la série avec la saison 3, que vous pourrez découvrir l'année prochaine.