Squid Game : Netflix lâche les premières images de la dernière saison

Ayant fasciné des millions d’abonnés Netflix à travers le monde depuis 2021, "Squid Game" reviendra cette année pour un ultime chapitre. Sa première bande-annonce présente l’intrigue des derniers épisodes.

Très attendue, la conclusion de Squid Game se rapproche

Série la plus vue de tous les temps sur Netflix, Squid Game a fait son retour en fin d’année dernière. Après une première saison dévoilée en 2021, la deuxième est sortie le 26 décembre 2024. Encore une fois, elle a rencontré un succès phénoménal. Elle a explosé le record du meilleur lancement pour une série Netflix avant de prendre place sur le podium des shows les plus vues de la plateforme.

La troisième saison de Squid Game a donc de très bonnes chances de devenir à son tour l’un des plus gros cartons de Netflix. D’autant que ce troisième chapitre sera le dernier de la série sud-coréenne. Mais avant de savoir quels seront ses scores d’audiences sur le service de streaming, celui-ci vient de dévoiler les premières images de cette dernière saison.

La mission pour infiltrer le quartier général se poursuit dans les premières images

Suite au cliffhanger à la fin de la saison 2, la bande-annonce de la conclusion de Squid Game débute avec Gi-hun étant ramené au sein du dortoir des joueurs dans un cercueil. Heureusement, ses amis le retrouvent bel et bien vivant lorsqu’ils ouvrent le cercueil. Mais leur révolte a échoué, et ils vont tous devoir faire face à de nouvelles épreuves mortelles.

Les images dévoilées montrent toutefois que la mission dédiée à l’infiltration du quartier général se poursuit. Dans la lignée de la deuxième saison, et malgré l’échec de la rébellion lors de celle-ci, Gi-hun est toujours aussi déterminé à mettre fin au jeu. Il s’agira du principal enjeu de ce dernier chapitre.

La saison la plus courte de la série ?

Le synopsis officiel de la troisième saison de Squid Game explique que, malgré sa détermination, on retrouvera Gi-hun au plus bas au début des nouveaux épisodes. Il sera forcé de faire d’importants choix face à un désespoir écrasant. Lui et les autres survivants devront prendre part à des épreuves encore plus mortelles. Et à chaque round, leurs choix auront des conséquences de plus en plus graves.

Pendant ce temps, In-ho reprendra son rôle de maître du jeu afin d’accueillir de mystérieux VIPs et son frère Jun-ho poursuivra sa quête de l’île, ignorant qu’un traître se cache dans leurs rangs. Gi-hun prendra-t-il les bonnes décisions, ou le maître du jeu parviendra-t-il enfin à le briser ?

Une question à laquelle on aura la réponse cet été. La saison finale de Squid Game sortira le 27 juin prochain sur Netflix. D’après certaines rumeurs, elle sera la plus courte de toutes, avec six épisodes. Mais cette information reste à confirmer.