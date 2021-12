Squid Game saison 2 : le créateur balance les premières infos

La série sud-coréenne "Squid Game" est devenue le plus gros succès de tous les temps pour une série Netflix. Un énorme succès qui appelle évidemment une saison 2. Le créateur a laissé entrevoir quelques informations sur ces possibles nouveaux épisodes...

Squid Game : le succès tonitruant de Netflix

Le créateur de Squid Game a mis 10 ans à trouver un producteur, mais il n'aura fallu que quelques semaines pour que la série devienne le plus gros carton de Netflix. Impossible de passer à côté de ce phénomène tout droit venu de Corée du Sud, à mi-chemin entre Battle Royale et Hunger Games (et donc à ne pas mettre devant tous les yeux). Pour rappel, la série met en scène un jeu mystérieux dans lequel 456 participants doivent survivre à plusieurs épreuves mortelles pour tenter de remporter le jackpot et ainsi éponger leurs dettes.

Squid Game © Netflix

Les épisodes se concentrent plus particulièrement sur un joueur, Gi-hun, interprété par Lee Jung-jae. C'est à travers son expérience que l'on découvre la machination derrière ces mystérieux jeux. À la fin de la première saison, il parvient à découvrir (en partie) comment ils fonctionnent. Et les rebondissements sont nombreux ! La fin ouverte laissait penser qu'une saison 2 de Squid Game n'était pas impossible, et l'officialisation est venue de son créateur, Hwang Dong-hyuk, il y a quelques semaines. Netflix ne devrait donc pas tarder à l'annoncer officiellement.

Les premières infos sur la saison 2

Face à un tel succès, la plateforme ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Des nouveaux épisodes de la série devraient donc arriver prochainement, et déjà, le créateur a partagé quelques informations.

Lors d'une interview donnée à Entertainment Weekly ce 7 décembre, Hwang Dong-hyuk a déclaré :

Dans la saison 1, Gi-hun vit la chose de manière assez passive, et son humanité transparaît au regard de certaines situations. Je pense que dans la saison 2, avec ce qu'il a appris en participant aux jeux, il sera beaucoup plus actif.

Concernant le Front Man (le mystérieux personnage avec la capuche noire), on devrait en apprendre plus sur lui :

Le Front Man est un ancien gagnant des jeux mais il a choisi de devenir Front Man. Il est un peu comme Dark Vador. Certains finissent Jedi et d'autres deviennent Dark Vador. Gi-hun devrait également être confronté à ce genre de dilemmes et devra faire un choix.

Le Front Man dans Squid Game © Netflix

Il est donc fortement probable que Gi-hun revienne d'une manière ou d'une autre à participer à un nouveau Squid Game. Soit en tant que joueur (peu probable) soit en tant qu'organisateur, voire de Front Man. Dans le dernier épisode, il choisissait de rester en Corée au lieu de rejoindre sa fille aux États-Unis. Peut-être décidera-t-il de faire tomber l'organisation de ces jeux sordides ?