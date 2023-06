Squid Game : un premier aperçu de la saison 2 dévoilé par Netflix

Netflix donne enfin des nouvelles de la saison 2 de "Squid Game", la série coréenne qui avait été un carton en 2021. La plateforme de streaming a dévoilé un premier teaser qui présente de nouveaux personnages.

Squid Game, un succès à la Netflix

Squid Game a été un immense succès pour Netflix en 2021. Portée par un concept efficace, la série a été un carton inattendu comme la plateforme de streaming sait en provoquer. On y suit d'abord un homme en prise à de sérieux problèmes d'argent. Pour y remédier, il accepte de participer à un étrange jeu. Avec des centaines de participants, il apprend qu'il pourrait remporter près de 38 millions de dollars. Mais pour cela, il devra être le dernier survivant d'une série de jeux macabres, inspirés de jeux d'enfants (comme le 1, 2, 3 Soleil).

Comme souvent avec les œuvres coréennes, celle-ci questionne l'humanité, sur ce que l'homme est prêt à faire pour s'en sortir pour sortir de la misère. Un fond social intéressant mêlé à des séquences chocs.

Squid Game ©Netflix

Après la première saison, le créateur Hwang Dong-hyuk avait annoncé l'écriture d'une saison 2. Mais alors que presque deux ans ont passé, Netflix n'avait pas encore communiqué à ce sujet. Bien que l'engouement autour de Squid Game a depuis un peu baissé, la série pourrait revenir sur le devant de la scène avec la saison 2 qui se dévoile enfin !

La saison 2 se dévoile enfin

Le service de streaming a dévoilé un premier teaser (vidéo en une d'article) qui reprend des images de la saison 1. On nous annonce tout de même "le retour de nos personnages préférés". Lee Jung-jae est évidemment de retour puisqu'il était le dernier survivant. Tout comme Lee Byung-hun, l'interprète du "Leader" derrière tout cela. Le frère de ce dernier, joué par Wi Ha-jun, devrait poursuivre son enquête, tandis que Gong Yoo revient incarner l'homme qui propose le jeu aux participants.

En plus d'eux, il y aura surtout de nouveaux participants. Et c'est là que le teaser devient intéressant avec des images inédites. Squid Game accueille donc au casting Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon et Yang Dong-geun. Nul doute qu'il y aura d'autres personnages. On s'étonne tout de même de l'absence d'actrice Jung Ho-yeon avait été la révélation de la saison 1, et Lee You-mi avait également eu une présence intéressante. On s'attend donc à ce que la saison 2 de Squid Game offre d'autres surprises. Netflix la sortira prochainement.