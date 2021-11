Squid Game : un Youtubeur a reproduit la série dans une incroyable vidéo

La série "Squid Game" n'était pas attendue par grand monde et elle s'est transformée en véritable phénomène. Plusieurs semaines après la mise en ligne sur Netflix, l'univers créé par Hwang Dong-hyeok continue de faire l'actualité. Aujourd'hui, c'est un Youtubeur qui a reproduit l'univers dans une incroyable vidéo.

Squid Game, la série devenue un inattendu phénomène

On ne présente plus Squid Game tant l'ampleur prise par la série a totalement dépassé toutes les prédictions. À l'origine, elle ne semblait pas destinée à devenir un succès monstrueux sur la plateforme. La promotion avait été assez brève et aucun nom populaire ne portait le projet. Cependant, l'incroyable magie de Netflix a fait son œuvre et le public s'est passionné pour le concept barjo de Squid Game. Pour le rappeler, rapidement, il met en scène des personnages qui acceptent de participer à une sorte de tournois où l'objectif est de survivre à des épreuves qui s'inspirent de jeux pour enfants.

Que l'on aime ou pas la série, on ne peut nier qu'elle provoque un engouement. Avec, malheureusement, des répercussions parfois dommageables. Comme quand des enfants reprennent les épreuves dans les cours de récréation. On peut aussi parler de cet étudiant en Corée du Nord qui a été condamné à mort pour avoir fait entrer les épisodes sur le territoire, alors que le pays aux accents totalitaires veut l'interdire.

Squid Game ©Netflix

Mais Squid Game peut aussi inspirer dans le bon sens. C'est ce qu'a fait le Youtubeur Mr Beast avec une incroyable vidéo dans laquelle il a décidé de reprendre le concept et de convier des participants à des véritables épreuves. Bien sûr, précisons d'emblée que les perdants ne sont pas tués. Pour le reste, nous sommes dans l'esprit de la série, avec des scènes parfois impressionnantes.

On sent que le créateur basé aux États-Unis a mis des gros moyens financiers sur la table pour créer une vidéo de qualité. En résulte un montage de 25 minutes avec 456 candidats qui se démènent pour remporter le gros lot. Car, oui, le grand gagnant repart avec la somme de 456 000 dollars. C'est largement moins que les millions de la série mais cela reste un pactole d'envergure.

Publiée le 24 novembre sur la plateforme, la vidéo titrée $456,000 Squid Game In Real Life! cumule déjà 41 millions de vues. Un score qui devrait encore très largement évoluer durant les prochains jours